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Noche de Murciélagos en Xochimilco: fecha, costo y todo lo que debes saber

Sedema pidió a los asistentes acudir preparados para caminar / Magnific
Jorge Reyes
Jorge Reyes 13:28 - 07 mayo 2026
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La Secretaría del Medio Ambiente realizará recorridos nocturnos especiales en el Centro de Cultura Ambiental Acuexcomatl

La Ciudad de México tendrá una experiencia diferente y completamente nocturna para los amantes de la naturaleza. La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) anunció la realización de la “Noche de Murciélagos”, una actividad especial que busca acercar a las personas al fascinante mundo de estas especies y generar conciencia sobre su importancia dentro de los ecosistemas.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo en el Centro de Cultura Ambiental (CCA) Acuexcomatl, ubicado en la alcaldía Xochimilco, uno de los espacios ecológicos más importantes de la capital.

A través de redes sociales, la dependencia capitalina invitó a las familias, jóvenes y amantes de la fauna a participar en esta experiencia nocturna que combinará recorridos, observación de animales, actividades educativas y monitoreo especializado.

Esta actividad busca acercar a las personas al fascinante mundo de estas especies / Magnific

“¿Sabías que los murciélagos son fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas? Descúbrelo en la Noche de Murciélagos, este 9 de mayo, de 18 a 20 h, en el CCA Acuexcomatl. Conoce más sobre estas especies y su importancia ambiental”.

Una experiencia entre murciélagos y fauna silvestre

La “Noche de Murciélagos” no solo estará enfocada en esta especie, sino que también permitirá a los asistentes conocer otras formas de vida que habitan en los ecosistemas de Xochimilco durante la noche.

El recorrido incluirá observación de:

  • Murciélagos

  • Aves nocturnas

  • Cacomixtles

  • Anfibios

  • Fauna silvestre local

Además, especialistas realizarán monitoreos utilizando radares especializados para detectar la actividad de los murciélagos en tiempo real, permitiendo a los asistentes comprender cómo se desplazan y cuál es su función ecológica.

Sedema destacó que estas especies cumplen un papel fundamental como polinizadores y dispersores de semillas, ayudando a mantener la biodiversidad y el equilibrio ambiental.

El evento será el próximo sábado 9 de mayo en el Centro de Cultura Ambiental Acuexcomatl / Especial

Buscan romper mitos sobre los murciélagos

Uno de los objetivos principales del evento es eliminar los prejuicios y temores que existen alrededor de los murciélagos, animales que muchas veces son relacionados injustamente con aspectos negativos.

Las autoridades ambientales recordaron que la mayoría de estas especies no representan ningún peligro para las personas y, por el contrario, son esenciales para conservar los ecosistemas.

Durante la actividad también habrá:

  • Juegos interactivos

  • Proyecciones especiales

  • Actividades educativas

  • Dinámicas familiares

Sedema destacó que estas especies cumplen un papel fundamental como polinizadores y dispersores de semillas / Magnific

¿Dónde será la Noche de Murciélagos?

Centro de Cultura Ambiental Acuexcomatl
📍 Av. Año de Juárez #1900,
Colonia Quirino Mendoza,
Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco,
Alcaldía Xochimilco, CDMX.

🕒 Horario:
Sábado 9 de mayo de 18:00 a 20:00 horas.

💲 Costo:
83 pesos por persona.

Recomendaciones para asistir

Debido a que se trata de una experiencia nocturna al aire libre, Sedema pidió a los asistentes acudir preparados para caminar y permanecer en contacto con la naturaleza.

Entre las recomendaciones destacan:

  • Llevar calzado cómodo

  • Usar chamarra o ropa abrigadora

  • Evitar introducir plásticos desechables

  • Mantener limpias las áreas naturales

  • Llevar buena actitud para disfrutar la experiencia

Uno de los objetivos del evento es eliminar los prejuicios y temores que existen alrededor de los murciélagos / Magnific

“Es muy importante que no introduzcas plásticos desechables, ya que se vuelven un problema de basura en nuestros espacios. Así mismo, te recomendamos traer calzado cómodo para caminar, chamarra y por supuesto, tu mejor actitud para hacer de esta experiencia un recuerdo memorable”.

 Xochimilco apuesta por actividades ambientales

Con este tipo de eventos, la Sedema busca fortalecer el interés de la población por el cuidado ambiental y fomentar la convivencia responsable con la fauna que habita en los espacios naturales de la capital.

La “Noche de Murciélagos” se suma a otras actividades ecológicas impulsadas en Xochimilco para promover la educación ambiental y generar conciencia sobre la protección de especies clave para los ecosistemas de la Ciudad de México.

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