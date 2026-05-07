Texas vigila a dos personas por posible exposición a hantavirus

Las autoridades sanitarias de Texas mantienen bajo observación a dos residentes que viajaron a bordo del crucero MV Hondius, embarcación donde se detectó un brote de hantavirus durante un recorrido por el Atlántico Sur. Los pasajeros regresaron a Estados Unidos antes de que el incidente sanitario fuera confirmado oficialmente.

De acuerdo con información de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), ambas personas abandonaron el barco y tomaron vuelos hacia territorio estadounidense antes de que se notificara el brote registrado en la embarcación, que había salido desde Ushuaia, Argentina.

El Departamento de Servicios de Salud de Texas informó que ya estableció contacto con los viajeros, quienes aseguraron no presentar síntomas y señalaron que tampoco convivieron con pasajeros enfermos durante la travesía. A pesar de ello, las autoridades activaron medidas de vigilancia epidemiológica como protocolo preventivo.

El crucero MV Hondius fue escenario de un brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur./ AP

“Ambos acordaron vigilar la aparición de síntomas, mediante controles diarios de temperatura y contactar a las autoridades de salud pública ante cualquier señal de posible enfermedad”, detalló el escrito.

La situación en Texas se suma a otros casos que permanecen bajo seguimiento en estados como Georgia, Arizona y California, donde al menos tres personas también son monitoreadas por una posible exposición al virus, según información publicada por The New York Times.

¿Qué se sabe del brote de hantavirus detectado en el MV Hondius?

El director de los CDC, Jay Bhattacharya, aseguró que el riesgo para la población de Estados Unidos sigue siendo “muy bajo”, aunque confirmó que existe coordinación internacional para atender la situación relacionada con el crucero.

A través de un mensaje publicado en X, el funcionario explicó que la agencia comenzó a trabajar “tan pronto” recibió la notificación del brote. También recordó que el hantavirus “no se transmite por personas sin síntomas” y que un posible contagio requiere “contacto cercano”.

La OMS descartó que el brote de hantavirus detectado en el crucero represente una nueva pandemia./ AP

Mientras tanto, España autorizó el arribo del crucero a las Islas Canarias luego de una solicitud presentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las autoridades sanitarias coordinan actualmente posibles evacuaciones médicas, aislamiento de pasajeros y planes de repatriación para quienes permanecían en el barco.

Además de Estados Unidos, países como Francia, Países Bajos, Suiza, Reino Unido, Alemania, Sudáfrica, Singapur, Chile, Uruguay y Argentina mantienen vigilancia sobre pasajeros que estuvieron en la embarcación. Francia confirmó que cinco ciudadanos franceses no presentan síntomas graves, mientras que al menos tres turistas neerlandeses reciben atención médica.

El hantavirus es una enfermedad asociada principalmente al contacto con roedores infectados, a través de saliva, orina o excrementos. Aunque algunas variantes pueden transmitirse entre personas mediante contacto estrecho, organismos internacionales consideran que el riesgo de propagación para la población en general continúa siendo bajo.