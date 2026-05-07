“Nací en México”: Guillermo del Toro emociona tras recibir premio histórico en Reino Unido

El cineasta mexicano Guillermo del Toro volvió a hacer historia en la industria cinematográfica internacional tras recibir el BFI Fellowship, el máximo reconocimiento otorgado por el British Film Institute (BFI). La ceremonia se realizó en Londres durante la cena anual de la institución.

El director tapatío, ganador de tres premios Óscar, recibió la distinción de manos de la actriz australiana Cate Blanchett, con quien trabajó en películas como Nightmare Alley y Pinocchio.

Guillermo del Toro recibió el BFI Fellowship, el máximo reconocimiento del Instituto Británico de Cine. / FB: Embamex Reino Unido

¿Qué es el BFI Fellowship que recibió Guillermo del Toro?

El BFI Fellowship es el reconocimiento más importante entregado por el Instituto Británico de Cine y distingue a figuras que han realizado aportaciones sobresalientes al cine y la televisión mundial. Con este homenaje, Guillermo del Toro se une a una lista de personalidades históricas del cine internacional como: Martin Scorsese

Akira Kurosawa

Orson Welles

Elizabeth Taylor

Christopher Nolan

Tilda Swinton

Spike Lee Además, distintos reportes señalan que el director mexicano se convirtió en el primer mexicano en recibir esta distinción.

El cineasta mexicano fue reconocido por su contribución al cine contemporáneo mundial. / AP

Guillermo del Toro recordó sus raíces mexicanas durante el homenaje

Durante su discurso en Londres, Del Toro habló sobre la importancia de México y del Reino Unido en su vida y trayectoria profesional.

“Para un hombre que durante 30 años ha intentado hacer convivir lo brutal y lo bello, nunca hice una película por la que no estuviera dispuesto a morir. Nací en México, geográfica, espiritual y físicamente”

El director también destacó el papel del BFI en la preservación del cine como expresión artística y cultural. “Creo en el British Film Institute como un faro cultural en una época en la que se nos dice que la cultura no es importante”, señaló Del Toro.

Cate Blanchett elogió el trabajo del director mexicano

La actriz Cate Blanchett fue la encargada de entregar el reconocimiento y aprovechó el momento para destacar la visión cinematográfica del mexicano.

Durante la ceremonia, la actriz aseguró que las películas de Guillermo del Toro recuerdan “por qué debemos luchar y qué debemos preservar”.

Por su parte, Jay Hunt, presidenta del BFI, definió al mexicano como “un referente de excelencia creativa”.

"Ha permanecido inconfundiblemente, obstinadamente y gloriosamente fiel a sí mismo. Ha demostrado que la fantasía puede interrogar la historia, que el terror puede denunciar injusticias y que los monstruos pueden iluminar lo que significa ser humano"

Guillermo del Toro sigue consolidando su legado en el cine mundial

A lo largo de su carrera, Guillermo del Toro ha construido una de las filmografías más reconocidas del cine contemporáneo gracias a películas como: El laberinto del fauno

La forma del agua

Cronos

Pinocchio

Hellboy

El director mexicano ganó el Óscar a Mejor Director y Mejor Película por La forma del agua, además del premio a Mejor Película Animada por Pinocchio.

Guillermo del Toro ha ganado un total de 3 premios Oscar personales a lo largo de su carrera cinematográfica. / AP