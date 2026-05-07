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NFL

El polémico paseo en barco secreto de Mike Vrabel y Dianna Russini

Dianna Russini durante una cobertura con ESPN l AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 14:00 - 07 mayo 2026
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Documentos revelan que el ex entrenador y la periodista alquilaron una embarcación en 2021; la privacidad fue su mayor prioridad durante el encuentro

El escándalo que rodea a Mike Vrabel y Dianna Russini ha sumado un capítulo determinante. Según informes recientes basados en documentos obtenidos por TMZ, ambos alquilaron un barco juntos en el condado de Putnam, Tennessee, durante el verano de 2021, época en la que la periodista se encontraba en su primer embarazo.

Lo que ha encendido las alarmas no es solo el paseo, sino el nivel de secrecía que ambos mantuvieron. Los reportes indican que Vrabel y Russini eran los únicos a bordo de la embarcación. Además, el personal de la empresa de alquiler señaló que la pareja se mostró sumamente renuente a ser fotografiada.

Mike Vrabel | AP

Privacidad bajo sospecha

Mientras que Russini se negó por completo a posar para cualquier imagen, el ahora entrenador de los Patriots accedió a tomarse fotos con el personal bajo una condición estricta: que nunca se hicieran públicas. Esta actitud ha alimentado las especulaciones sobre la naturaleza de su relación en aquel momento, considerando que ambos estaban casados con sus respectivas parejas.

Dianna Russini durante una cobertura l AP

Este nuevo informe refuerza la teoría de que su vínculo era más estrecho de lo que se percibía en las bandas de la NFL. Aunque en su momento se vio como una relación profesional de alto nivel entre un Head Coach y una reportera estrella, estos detalles sugieren una asociación mucho más personal que hoy, años después, sale a la luz pública.

Con esta actualización, la conversación en torno a la ética y la vida privada de las figuras de la liga vuelve a estar en el centro del debate deportivo.

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