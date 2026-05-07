Javier Aguirre deja libre a seleccionados; ¿jugarán Liguilla?

Las noticias no paran de salir desde el Centro de Alto Rendimiento, lugar de concentración de la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo 2026, misma que ya comenzó su preparación de más de un mes rumbo al torneo internacional. No obstante, el equipo y su planeación se vieron envueltos en algunos problemas ajenos a la pelota.

Selección Mexicana | IMAGO7

¿Qué pasa en el CAR?

Luego de la polémica ‘pelea’ entre clubes y directivos del balompié nacional, los elegidos por Javier Aguirre para el próximo Mundial ya están concentrados para enfrentar el torneo, sin embargo, tendrán la posibilidad de abandonar a la Selección, situación que no estaba dentro del plan.

Durante el programa INFILTRADOS de RÉCORD, se pudo anticipar que el Vasco Aguirre va a otorgar un nuevo permiso a sus futbolistas para poder abandonar la preparación mundialista, esto gracias al festejo del 10 de mayo.

Selección Mexicana en entrenamiento en el CAR | MEXSPORT

El estratega de México confirmó a sus futbolistas que el domingo podrán estar con sus familias para celebrar el Dia de las Madres, por lo que luego de tres días en el CAR podrán visitar a sus familias, pero sin la oportunidades de jugar la Liguilla.

La decisión tomada por la directiva toma polémica luego de no permitir a los jugadores estar con sus equipos para los juegos de Vuelta de los Cuartos de Final, pero si en otras ciudades con sus familias.

Javier Aguirre con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Por qué los seleccionados no van a jugar Liguilla?

La decisión de dejar fuera a varios jugadores de sus equipos de Liga MX no fue una tomada al azar ni de un día para otro, pues desde antes de arrancar el Clausura 2026, los dueños y la Federación Mexicana de Futbol decidieron hacer una concentración de más de un mes, con el fin de llegar en la mejor forma física al Mundial.

El problema real llegó cuando la directiva de Toluca intentó usar a sus seleccionados para la Vuelta de las Semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, argumentando que el juego era horas antes del llamado establecido por Javier Aguirre, situación que causó revuelo entre algunos dueños de otros equipos, quienes también llamaron a sus futbolistas.

Tras la decisiones, Javier Aguirre llamó a los futbolistas a acudir a la concentración, por lo que Toluca optó por respetar el acuerdo original y mandó a sus jugadores al CAR en el tiempo y hora, provocando que el resto de dueños hicieran lo mismo, dejando un ‘mal sabor de boca’ en el comienzo del proceso mundialista.