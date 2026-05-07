Miguel Herrera se considera mejor técnico que André Jardine

El nuevo director técnico del Atlante, Miguel Herrera, se encuentra en medio de la controversia tras participar en una dinámica de redes sociales donde, de manera tajante y seria, afirmó ser superior al actual estratega del Club América, André Jardine.

A diferencia de otras ocasiones, "El Piojo" no dejó espacio a la duda ni a la interpretación. Al ser cuestionado sobre si diversos directores técnicos eran mejores que él.

Herrera respondió con un rotundo "no" al referirse a la mayoría de sus colegas, incluyendo al brasileño Jardine. De los diez nombres presentados, Herrera solo reconoció como superiores a Ricardo La Volpe y el "Tuca" Ferretti, mientras que a Antonio Mohamed lo ubicó en su mismo nivel.

Miguel Herrera | MEXSPORT

Con total seguridad, Herrera sostuvo que su capacidad y trayectoria están por encima de figuras como Efraín Juárez, Nicolás Larcamón, Diego Cocca, Guillermo Almada, Pedro Caixinha, Hernán Cristante y el propio Jardine, quien ha mantenido una buena racha con el América.

“El Piojo” vs Jardine: El legado en el Nido

La comparativa entre ambos técnicos en el banquillo del Club América es inevitable, ya que representan dos de las épocas más exitosas del equipo en la era moderna:

André Jardine durante el partido de América contra Atlas | IMAGO 7

Palmarés y Títulos: Miguel Herrera ostenta el récord de ser el técnico más ganador en la historia del club con cuatro títulos oficiales ( Liga MX Clausura 2013 y Apertura 2018 , Copa MX 2019 y Campeón de Campeones 2019 ). Por su parte, André Jardine ha tenido un ascenso meteórico al conseguir el Bicampeonato ( Apertura 2023 y Clausura 2024 ), además de sumar el Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX .

Efectividad y Estilo: Herrera fundamenta su postura en su larga trayectoria y la regularidad mostrada en dos etapas distintas con las Águilas. En contraste, la gestión de Jardine se ha destacado por una efectividad inmediata y un dominio táctico que permitió al equipo alcanzar la cima del futbol mexicano en tiempo récord.