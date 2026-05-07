¡Se pierde el inicio del Mundial! FIFA extiende sanción a Gianluca Prestianni tras insulto a Vinícius

A pocas semanas de que la UEFA le impusiera a Gianluca Prestianni una sanción de seis partidos y tres fueron aplazados en período de prueba a causa de sus insultos verbales en contra del jugador del Real Madrid Vinícius Jr en la Champions League.

La FIFA ha ratificado la solicitud de la UEFA para extender a nivel global la sanción impuesta al extremo del Benfica, Gianluca Prestianni, lo que impacta directamente su participación en la Copa del Mundo que inicia el próximo mes con la Selección de Argentina.

La sanción de seis partidos surge tras un incidente en competiciones europeas donde Prestianni fue acusado de proferir insultos mientras se cubría la boca con la camiseta. “El Comité Disciplinario de la FIFA ha decidido extender la sanción de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador del Benfica, Gianluca Prestianni, para que tenga efecto en todo el mundo”, confirmó el organismo rector en un comunicado oficial.

Vinicius Jr. celebra su gol | AP

Aunque la UEFA investigó una denuncia de racismo presentada por Vinícius Jr. y respaldada por Kylian Mbappé (quienes afirmaron que el argentino usó la palabra "mono"), el cargo por racismo no pudo ser probado. No obstante, Prestianni admitió haber utilizado un insulto homófobo, lo que derivó en el castigo actual.

Situación de Prestianni en la Selección Argentina

La incertidumbre ahora recae sobre la lista definitiva de Lionel Scaloni. Prestianni, de 20 años, había sido convocado recientemente ante la ausencia de Paulo Dybala, pero su historial con la Albiceleste es breve:

Debut: Amistoso en noviembre (único partido disputado).

Última convocatoria: Suplente sin minutos ante Zambia el 31 de marzo. Argentina iniciará la defensa de su título en el Grupo de la muerte (junto a Austria y la debutante Jordania) enfrentando a Argelia el 17 de junio en Kansas City.

Prestianni ha recibido una sanción que no a tdos dejó contentos | AP