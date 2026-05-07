No contaban con berrinche Chiva

Estaba todo planchado: Alexis y Gallardo jugarían con Toluca ante el LAFC y luego reportarían al CAR. La autorización la buscó Toluca hace semanas, y la aprobaron en FMF, desde Mikel Arriola, pasando por el Penta Sisniega, hasta Duilio y el Vasco.

Paco Suinaga, presidente escarlata, recibió la llamada del Alto Comisionado; el director de Selecciones se comunicó con Santiago San Román y hasta el Vasco charló con los dos futbolistas choriceros, que tenían miedo de que si jugaban en Conca, Aguirre se enojaría y podría cortarlos. Pero el técnico del Tri les lanzó: "Me voy a enojar si no ganan".

Repito: todo estaba planchado, nadie en FMF le vio un problema a que pudieran llegar el 6 en la noche o el 7 antes del entrenamiento. Pero tampoco nadie contó con el berrinche de otros.

SÓLO AMAURY SE ATREVIÓ A AMAGAR

Y es que nadie le avisó a Amaury Vergara ni a los otros propietarios, pues hubo varios que también se molestaron, aunque no lo hicieron público. Cuando se destapó el caso, el mandamás de Chivas se encabritó tanto, que después de hacer reunión con su consejo pambolero, decidió amagar con retirar a sus futbolistas de la Selección.

El resto es historia: la FMF reculó, la Selección se echó para atrás y el Toluca se quedó como el chinito, 'nomás milando'.

¿HABRÁ VISTO EL VASCO A MARCEL?

Vaya partido que se aventó Marcel Ruiz ante LAFC; no parece que tenga el ligamento parcialmente roto, sigue jugando al 100% y en gran nivel. ¿Qué necesitará el mediocampista del Toluca para volver a Selección? ¿Cambiar de representante? Ahí te la dejo.

TE KLOESE SE RAYARÁ EN BILLETES

Pues a pesar de que intentaron desviar la atención, ya está la directiva del Monterrey, encabezada por el representante... digo, asesor, Sebastián Luri y el director deportivo Walter Ervitti, en Países Bajos para firmar hoy o mañana a Dennis te Kloese como el reemplazo del Tato Noriega.

El cañonazo de billetes verdes que recibirá el neerlandés por encabezar el nuevo proyecto regio era irresistible, se convertirá en el directivo mejor pagado de nuestro futbol, por encima de los más exitosos como Santiago Baños en América, Paco Suinaga en Toluca, o el saliente Mauricio Culebro de Tigres. Pero mucho más.

Y ya tiene al técnico en la mira: Matías Almeyda, al que, aunque ya saben que prefiere seguir en Europa, también le van a tirar un bombazo de billetes para convencerlo, al estilo Rayados.

ESTRELLA DE DOÑA TELE DOBLETEARÁ

Y ya de salida, ya se hizo público que mi querido Jorge Valdano estará con Telemundo en el Mundial para los Yunaited. Pero me dicen que seguirá en TV Azteca, es decir, que el filósofo del pambol dobleteará durante el magno evento de este verano, repartiendo análisis entre México y el vecino país del Norte.