Julián Quiñones renueva con Al Qadisiya hasta 2030

Julián Quiñones seguirá ligado al Al-Qadisiya por varios años más. El atacante mexicano firmó una renovación de contrato con el conjunto de Arabia Saudita hasta 2030, luego de consolidarse como una de las principales figuras de la Saudi Pro League y convertirse en líder de goleo del campeonato.

Julián Quiñones, delantero del Al Qadasiya, en festejo tras su primer gol ante Al Kholood | @AlQadsiahEN

El delantero, que llegó al futbol saudí en 2024 tras su paso por la Liga MX, tenía vínculo vigente hasta 2028; sin embargo, el club decidió ampliar su estancia dos años más debido al impacto que ha tenido en el equipo. La información fue dada a conocer por el periodista César Luis Merlo.

Quiñones atraviesa el mejor momento de su carrera en el extranjero. En la presente campaña suma 29 anotaciones con el Al Qadisiya, cifra que lo coloca por encima de Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores de la liga saudí en la recta final del torneo.

Julián Quiñones a punto de hacer un tiro libre l INSTA: @julianquinones33

Julián Quiñones se vuelve pieza clave del Al Qadisiya

El atacante nacido en Colombia y naturalizado mexicano se convirtió rápidamente en el referente ofensivo del conjunto rojo. Su aporte goleador ha sido fundamental para que el Al Qadisiya pasara de pelear por evitar el descenso a colocarse entre los equipos protagonistas de la temporada.

Actualmente, el club marcha en la cuarta posición de la Saudi Pro League y, aunque ya no tiene opciones matemáticas de conquistar el título, sí logró competir ante escuadras de mayor presupuesto como Al Nassr y Al Hilal, convirtiéndose en uno de los equipos más incómodos del certamen.

Julián Quiñones, delantero del Al Qadasiya, en intento de remate ante Al Kholood | @AlQadsiahEN

La continuidad de Quiñones representa una apuesta importante del Al Qadisiya de cara a los próximos años. El club busca mantenerse entre los mejores de Arabia Saudita y considera al mexicano como uno de los pilares del proyecto deportivo para consolidarse en la parte alta de la clasificación.

Quiñones también levanta la mano rumbo al Mundial 2026

El nivel mostrado por Julián Quiñones también ha llamado la atención en la Selección Mexicana. Javier Aguirre lo convocó durante la Fecha FIFA de marzo, donde el atacante dejó buenas sensaciones y comenzó a perfilarse como una de las opciones ofensivas rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Ningún delantero mexicano registra más goles que Quiñones en la presente temporada. Su capacidad ofensiva y regularidad en Arabia Saudita lo mantienen como uno de los futbolistas aztecas más destacados del momento, situación que ahora también quedó reflejada con su renovación hasta 2030 con el Al Qadisiya.