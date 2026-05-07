Final mexicana: Toluca golea al LAFC y se medirá a Tigres en la Liga de Campeones de la CONCACAF

Final en el infierno. El Toluca apostó todo este semestre por la Liga de Campeones de la CONCACAF y ya está en la gran final luego de golear 4-0 (5-2 global) a Los Angeles FC en la vuelta de las semifinales. Ahora, los Diablos recibirán a Tigres en el Nemesio Diez el próximo 30 de mayo en busca de su tercer título internacional.

Timothy Tillman con increíble falla ante Toluca | MEXSPORT

En una reedición de la Final del Apertura 2025, Toluca y Tigres volverán a verse las caras en una serie donde tanto Antonio Mohamed como Guido Pizarro intentarán llevar a escarlatas y felinos a conquistar un nuevo título internacional y de paso, asegurar su clasificación a la Copa Intercontinental de la FIFA.

La jugada más clara de Los Angeles llegó al minuto 8, cuando Timothy Tillman una falla increíble. Denis Bouanga quedó mano a mano con Luis García, pero el arquero rechazó el disparo y el rebote le cayó al mediocampista nacionalizado estadounidense, quien, sin portero y con el arco abierto, mandó la pelota por encima.

Liga de Campeones de la CONCACAF, juego entre Toluca vs LAFC | IMAGO7

Toluca respondió al 24’. Marcel Ruíz sacó un potente disparo de media distancia que Hugo Lloris alcanzó a desviar apenas para que terminara estrellándose en el poste. Minutos más tarde, Nico Castro también probó desde fuera del área, pero el campeón del mundo volvió a aparecer para mantener el empate.

La caldera del infierno ya hervía y el gol parecía cuestión de tiempo. Al 34’, Nico Castro volvió a sacudir el poste con un zurdazo y, antes del descanso, Paulinho estuvo cerca de abrir el marcador en una jugada prefabricada de tiro libre, aunque su remate se fue apenas desviado.

Gol de Paulinho en la Semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF | IMAGO7

Apenas iniciado el complemento, el Nemesio Diez explotó. Helinho recibió una falta dentro del área y el árbitro señaló penal. El propio brasileño tomó el balón y cobró con autoridad, engañando a Lloris para empatar el global 2-2.

Pero Toluca no quería dejar con vida a los angelinos. Tras un robo de balón, Everardo López sacó un auténtico misil que dejó congelado a Lloris y puso el 2-0 que inclinaba completamente la eliminatoria.

Al 78’, Jesús Angulo estuvo cerca de liquidar todo tras tomar un rebote, quitarse a Hugo Lloris y definir, pero el balón volvió a estrellarse en el poste. Sin embargo, con un LAFC completamente agotado, apareció Paulinho con un doblete en el cierre para sentenciar la goleada y desatar la locura en el infierno.