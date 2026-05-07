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Futbol

¡A la mexicana! Vega y Gallardo llegaron “rayando” al CAR

Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 21:06 - 06 mayo 2026
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Los jugadores de Toluca arribaron en el limite de tiempo impuesto por Javier Aguirre

En medio de la polémica que se encendió por las declaraciones de Antonio Mohamed, los jugadores de Toluca, Alexis Vega y Jesús Gallardo, fueron los últimos elementos en reportar con la selección mexicana en el Centro de Alto Rendimiento.

Alexis Vega y Jesús Gallardo | IMAGO7

La controversia surgió luego de que el técnico de Toluca mencionara en conferencia de prensa que los futbolistas escarlatas podrían disputar la semifinal de vuelta de la Concachampions, situación que provocó dudas sobre si llegarían a tiempo a la concentración del Tri para el arranque de la preparación mundialista.

Y es que Javier Aguirre había sido contundente: el jugador que no estuviera antes de las 20:00 horas en el CAR quedaría fuera del Mundial.

Javier Aguirre en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Javier Aguirre en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Con el reloj encima, Vega y Gallardo arribaron juntos en una camioneta negra a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento a las 19:56 horas, apenas cuatro minutos antes del límite establecido por el “Vasco”.

Para entonces, el resto de los convocados ya se encontraba dentro de la concentración.

Javier Aguirre saliendo del CAR I CAPTURA DE PANTALLA

Los futbolistas de Toluca fueron los últimos en incorporarse, aunque finalmente lograron ponerse a disposición del cuerpo técnico nacional dentro del tiempo marcado.

Jesús Gallardo elogia a Alexis Vega | IMAGO 7
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