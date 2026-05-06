Toluca rompe el silencio tras la polémica de los Seleccionados Nacionales

El Toluca se pronunció oficialmente tras la polémica que surgió alrededor de sus jugadores convocados a la Selección Mexicana. A través de un comunicado, el conjunto escarlata explicó que actuó conforme al reglamento y aseguró que contaba con autorización previa para que sus futbolistas pudieran disputar la semifinal de vuelta de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Toluca asegura que todo fue aprobado previamente

Dentro del comunicado, el club explicó que las gestiones comenzaron desde el arranque del Clausura 2026 y desde el inicio de la participación del equipo en la Concacaf, contemplando la posibilidad de que alguno de sus jugadores fuera requerido por el combinado nacional.

El Deportivo Toluca actuó en todo momento conforme al acuerdo de asamblea de dueños y apegado al reglamento de la propia Federación Mexicana de Futbol

Toluca festeja victoria ante Galaxy | MEXSPORT

Además, los Diablos Rojos afirmaron que la solicitud fue validada por la Liga MX y la FMF, destacando que otros clubes también realizaron procedimientos similares.

Toluca apoyará a la Selección aun afectando sus propios intereses

Uno de los fragmentos más llamativos del comunicado fue cuando el club dejó claro que, pese a considerar válida su postura inicial, decidieron ceder y apoyar a la Selección Mexicana.

El partido lo sigue ganando Toluca | MexSport

El Deportivo Toluca ha decidido apoyar a sus seleccionados y a la Selección Nacional, aun en contra de su propio interés

La institución también confirmó que Jesús Gallardo y Alexis Vega serán liberados para integrarse al combinado nacional el día miércoles a las 8 de la noche en las instalaciones del CAR, aunque esto afecte directamente al equipo en un compromiso clave de la Copa de Campeones de Concacaf contra Los Ángeles FC.

Asimismo, Toluca señaló que el cambio de decisión fue informado demasiado tarde, razón por la cual los jugadores ya no podrán ser sustituidos dentro de la convocatoria para enfrentar al LAFC.

LAFC ganó en la Ida ante Toluca para soñar con pasar a la Final | MEXSPORT

Los Diablos reafirman su compromiso con el futbol mexicano

Finalmente, el club mexiquense reiteró que históricamente ha respaldado al futbol mexicano y que su intención nunca ha sido perjudicar la carrera de sus futbolistas.

La institución reitera el apoyo y compromiso absoluto que históricamente ha tenido con el futbol mexicano

La situación continúa generando debate entre aficionados y analistas, especialmente por el momento en el que se realizó la convocatoria de los jugadores, al punto de 'amenazar' que no estarán en la Copa del Mundo, tomando en cuenta la importancia del duelo internacional que disputará Toluca.