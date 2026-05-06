¿Por qué se retira El Mimoso? El cantante revela sus motivos tras 33 años de carrera

El regional mexicano se prepara para despedir a una de sus voces más reconocidas. Luis Antonio López, mejor conocido como El Mimoso, confirmó oficialmente que ya tomó la decisión de retirarse de los escenarios, poniendo fecha de cierre a una trayectoria artística que ha marcado a miles de seguidores durante más de 33 años.

El exvocalista de Banda El Recodo sorprendió al revelar que su salida no será inmediata, pues planea realizar una gira de despedida que podría extenderse aproximadamente dos años, tiempo en el que buscará agradecer al público que lo ha acompañado a lo largo de su carrera.

La noticia generó impacto entre sus fans, especialmente porque El Mimoso se mantiene como una de las figuras más queridas del regional mexicano y continúa llenando escenarios en distintas partes del país y Estados Unidos.

El exvocalista de Banda El Recodo sorprendió al revelar que su salida no será inmediata / FB: @ElMimosoOficial

¿Por qué se retira El Mimoso?

El cantante explicó que su decisión responde principalmente a un cambio de prioridades personales y a la necesidad de disfrutar una vida más tranquila, lejos del ritmo agotador que implica vivir constantemente entre aeropuertos, conciertos y giras.

“Me queda poco tiempo en los escenarios y la gente se sorprende pero yo ya tomé la decisión de retirarme de los escenario y lo mío va con toda la seriedad y toda la humildad, llevó más de 33 años en la música y como digo quiero ser una persona normal, quiero viajar, quiero disfrutar con mi hijo, a veces es difícil cuando te subes a un avión a viajar, luego a un escenario y tantas y tantas horas”.

Con estas palabras, el intérprete dejó claro que su retiro no está relacionado con problemas de salud o conflictos dentro de la industria, sino con el deseo de reencontrarse consigo mismo y con su vida familiar.

El Mimoso se mantiene como una de las figuras más queridas del regional mexicano / FB: @ElMimosoOficial

No dejará la música

Aunque el anuncio encendió las alarmas entre sus seguidores, El Mimoso aclaró que no abandonará completamente la música, ya que continuará trabajando en nuevos proyectos y grabaciones, aunque ya no bajo la dinámica de presentaciones constantes en vivo.

“Eso no quiere decir que si yo me retiro de los escenarios, me retiro de la música, yo solamente me retiro de los escenarios pero seguiré haciendo música”, aclaró.

El cantante también mencionó que busca enfocarse en aspectos personales y espirituales que durante años dejó en segundo plano debido a la intensidad de su carrera artística.

El cantante explicó que su decisión responde principalmente a un cambio de prioridades personales / FB: @ElMimosoOficial

Una decisión que ya había considerado

No es la primera vez que El Mimoso habla sobre la posibilidad de retirarse. Desde 2017 había expresado públicamente su intención de disminuir su actividad artística e incluso contempló dedicarse a la música cristiana.

Sin embargo, en esta ocasión la decisión parece definitiva y viene acompañada de una estrategia clara para cerrar su etapa como cantante de escenarios de manera ordenada y cercana a sus fans.

La gira de despedida servirá como una especie de homenaje a una carrera que comenzó hace más de tres décadas y que lo convirtió en una de las voces más emblemáticas de la música sinaloense.

El Mimoso aclaró que no abandonará completamente la música pero sí los escenarios / FB: @ElMimosoOficial

Dar paso a nuevas generaciones

Además de sus motivos personales, El Mimoso también reconoció que el regional mexicano vive una transformación importante con la llegada de nuevos artistas y estilos musicales, por lo que considera que es momento de abrir camino a las nuevas generaciones.

A lo largo de los años, el cantante construyó una carrera sólida tanto dentro de Banda El Recodo como en su etapa como solista, consolidando éxitos que hoy forman parte del repertorio clásico del género.