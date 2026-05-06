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Futbol

Selección Mexicana arranca concentración rumbo al Mundial 2026

Conferencia de prensa del Vasco con lo que comienza la concentración del Tri para el Mundial en casa
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 15:45 - 06 mayo 2026
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La concentración de la Selección Mexicana ya está en marcha y lo hace con rostros que comienzan a marcar el ritmo rumbo al Mundial de 2026. Brian Gutiérrez, Carlos Acevedo, Gilberto Mora

En medio de la reciente polémica que rodeó a Chivas y la convocatoria de sus jugadores, fue precisamente un rojiblanco quien dio el primer paso al llegar a las instalaciones.

Brian Gutiérrez arribó procedente de Chicago y de inmediato se puso bajo las órdenes de Javier Aguirre, quien ha dejado claro que en este proceso no existe margen para distracciones.

Javier Aguirre destaca actuación de México en la Fecha FIFA | MEXSPORT
Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | MEXSPORT

Por su parte, Carlos Acevedo y Gilberto Mora también ya se encuentran concentrados, sumándose a los trabajos iniciales.

Un detalle que refleja la rápida integración del grupo es que varios de los futbolistas ya coincidieron en la zona de restaurante del CAR, donde compartieron alimentos.

Carlos Acevedo señala que hay competencia sana por la portería de la Selección Mexicana | IMAGO7

El propio Aguirre fue contundente al hablar del momento que vive el combinado nacional: para él, el Mundial comienza hoy.

Esta concentración tendrá una duración aproximada de un mes, periodo en el que el equipo no solo se preparará físicamente, sino que también disputará partidos amistosos. Todo esto forma parte del camino hacia la gran meta: llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo de 2026 y ser protagonista en casa.

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