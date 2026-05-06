Selección Mexicana arranca concentración rumbo al Mundial 2026
En medio de la reciente polémica que rodeó a Chivas y la convocatoria de sus jugadores, fue precisamente un rojiblanco quien dio el primer paso al llegar a las instalaciones.
Brian Gutiérrez arribó procedente de Chicago y de inmediato se puso bajo las órdenes de Javier Aguirre, quien ha dejado claro que en este proceso no existe margen para distracciones.
Por su parte, Carlos Acevedo y Gilberto Mora también ya se encuentran concentrados, sumándose a los trabajos iniciales.
Un detalle que refleja la rápida integración del grupo es que varios de los futbolistas ya coincidieron en la zona de restaurante del CAR, donde compartieron alimentos.
El propio Aguirre fue contundente al hablar del momento que vive el combinado nacional: para él, el Mundial comienza hoy.
Esta concentración tendrá una duración aproximada de un mes, periodo en el que el equipo no solo se preparará físicamente, sino que también disputará partidos amistosos. Todo esto forma parte del camino hacia la gran meta: llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo de 2026 y ser protagonista en casa.
Te puede interesar