Selección Mexicana arranca concentración rumbo al Mundial 2026

En medio de la reciente polémica que rodeó a Chivas y la convocatoria de sus jugadores, fue precisamente un rojiblanco quien dio el primer paso al llegar a las instalaciones.

Brian Gutiérrez arribó procedente de Chicago y de inmediato se puso bajo las órdenes de Javier Aguirre, quien ha dejado claro que en este proceso no existe margen para distracciones.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | MEXSPORT

Por su parte, Carlos Acevedo y Gilberto Mora también ya se encuentran concentrados, sumándose a los trabajos iniciales.

Un detalle que refleja la rápida integración del grupo es que varios de los futbolistas ya coincidieron en la zona de restaurante del CAR, donde compartieron alimentos.

Carlos Acevedo señala que hay competencia sana por la portería de la Selección Mexicana | IMAGO7

El propio Aguirre fue contundente al hablar del momento que vive el combinado nacional: para él, el Mundial comienza hoy.