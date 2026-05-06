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Futbol

Javier Aguirre confirmó que jugador que no se presente hoy en el CAR quedará fuera del Mundial

Conferencia de prensa del Vasco con lo que comienza la concentración del Tri para el Mundial en casa
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 12:39 - 06 mayo 2026
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El director técnico de la Selección Mexicana reiteró que nadie ha roto el acuerdo hasta ahora

En medio del arranque de la convocatoria mundialista con jugadores de la Liga MX, Javier Aguirre fue claro y directo: el acuerdo se mantiene intacto y nadie ha fallado.

El técnico nacional explicó en conferencia de prensa que todos los seleccionados están citados para reunirse y cenar a las 20:00 horas, como parte del inicio formal del proceso.

“Estamos todos contentos, están citados todos los jugadores convocados para estar juntos a las 20:00 horas. El comunicado es claro: el que no venga estará fuera del Mundial. Es algo en lo que no podemos ser flexibles”, sentenció.

Javier Aguirre y su cuerpo técnico con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Javier Aguirre y su cuerpo técnico con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Aguirre también subrayó que el compromiso entre clubes y selección se ha respetado plenamente, incluso durante la Liguilla.

“Nadie ha roto el pacto. La Liguilla se ha jugado sin seleccionados y todos conformes a lo hablado. Nos han apoyado sin condiciones. No es la primera vez que se juega una Liguilla sin seleccionados”, explicó.

Armando 'Hormiga' González, Richard Ledezma y Roberto 'Piojo' Alvarado con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Armando 'Hormiga' González, Richard Ledezma y Roberto 'Piojo' Alvarado con la Selección Mexicana | IMAGO 7

El estratega aprovechó para reconocer el respaldo de las instituciones del futbol mexicano, destacando casos específicos. “Agradecer a todos los clubes, a Chivas por verse afectado y a Toluca por estar en torneo intercontinental y ayudar en todos los sentidos a la selección”.

Finalmente, Aguirre insistió en que el proyecto avanza según lo planeado y con un respaldo generalizado dentro y fuera de la cancha.

“Quiero dar la cara y explicar que es un proyecto único. No hay nada extraordinario, todo está conforme a lo planeado. Hay gran apoyo de la afición, de los jugadores, directivos y la prensa. Estamos todos en el mismo barco, es importante decirlo”, finalizó.

Alexis Vega y Jesús Gallardo | IMAGO7
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