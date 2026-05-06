Internet CFE por 150 pesos al mes; así funciona el plan

En medio del incremento en los costos de telefonía e internet en México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se mantiene como una de las opciones más económicas para quienes buscan conectividad móvil sin gastar demasiado. A través del programa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, la dependencia ofrece paquetes desde 150 pesos al mes.

El servicio está diseñado principalmente para personas que requieren conexión básica para estudiar, trabajar o mantenerse comunicadas, especialmente en regiones donde otras empresas de telecomunicaciones tienen poca cobertura.

El paquete más económico incluye 5 GB de datos móviles por un costo mensual de 150 pesos, además de acceso mediante redes 4G LTE y disponibilidad limitada en tecnología 5G en algunas zonas del país. El internet puede utilizarse con un chip SIM o mediante un dispositivo portátil MiFi.

El programa Internet para Todos busca ampliar la conectividad en zonas con poca cobertura de telecomunicaciones./ RS

Uno de los puntos más atractivos del programa es que no exige contratos forzosos ni plazos mínimos de permanencia. Los usuarios pueden realizar recargas únicamente cuando necesiten mantener activo el servicio.

¿Qué paquetes de internet ofrece la CFE en 2026?

Además del plan básico, la CFE cuenta con otras opciones para distintos niveles de consumo. Los paquetes disponibles actualmente son: 5 GB por 150 pesos

10 GB por 270 pesos

20 GB por 380 pesos

30 GB por 495 pesos

50 GB por 610 pesos

80 GB por 960 pesos

100 GB por 1,180 pesos

Estos planes permiten que cada usuario elija el consumo que mejor se adapte a sus necesidades, desde navegación ligera hasta actividades que requieren mayor cantidad de datos móviles.

La contratación del servicio puede realizarse completamente en línea a través del portal oficial de CFE Telecomunicaciones. El proceso consiste en seleccionar el paquete, elegir si se necesita chip SIM o dispositivo MiFi, realizar el pago y esperar la entrega del equipo en el domicilio registrado.

Los usuarios pueden contratar el internet de la CFE sin firmar contratos forzosos ni presentar historial crediticio./ RS

¿Qué se necesita para contratar el internet de la CFE?

A diferencia de otros proveedores, los requisitos son mínimos y no se solicita historial crediticio. Para acceder al servicio únicamente se requiere una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, registro en la plataforma y contar con un dispositivo compatible o adquirir uno con la dependencia.

Entre las principales ventajas destacan el bajo costo, la facilidad de contratación y la posibilidad de utilizar el internet en movimiento. Además, representa una alternativa importante en comunidades donde la infraestructura digital sigue siendo limitada.

Sin embargo, también existen algunas limitaciones que deben considerarse. El paquete básico puede resultar insuficiente para consumo intensivo, mientras que la velocidad de navegación dependerá de la cobertura disponible en cada zona.