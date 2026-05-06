BTS en Palacio Nacional hoy Sheinbaum confirma visita en CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sorprendió a las y los seguidores del K-pop al confirmar que el grupo surcoreano BTS visitará Palacio Nacional este miércoles 6 de mayo de 2026. El anuncio fue realizado durante la Mañanera del Pueblo, donde la mandataria adelantó que el encuentro se llevará a cabo alrededor de las 5:00 de la tarde.

“Oigan se me olvidó decirles. Esta es para las y los jóvenes, hoy viene el grupo BTS aquí a Palacio Nacional, viene en la tarde como a las 5:00 de la tarde", declaró Sheinbaum durante el cierre de la conferencia matutina.

La titular del Ejecutivo destacó el impacto mundial que tiene la agrupación integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, además del cariño que reciben por parte del público mexicano. “Es un grupo musical de Corea del Sur, que tiene mucho éxito en el mundo, mucho, mucho éxito, y particularmente con las y los jóvenes mexicanos, tienen algo muy bonito, que es que lo que cantan siempre son mensajes de amistad, de paz, muy humanistas digamos, de amor y eso le gusta mucho a las y los jóvenes”, detalló Sheinbaum.

Sheinbaum destacó la influencia positiva de BTS entre las y los jóvenes mexicanos durante la Mañanera del Pueblo./ AP

¿BTS saludará a sus fans desde Palacio Nacional?

Durante la conferencia, la presidenta adelantó que existe la posibilidad de que los integrantes del grupo aparezcan en uno de los balcones laterales de Palacio Nacional para saludar a las y los fans que se den cita en el Centro Histórico de la CDMX.

“Podemos abrirles un balcón del lado, de un ladito, para que los saluden, porque es algo bonito, además de amistad entre Corea y México, entonces vienen a las 5:00 de la tarde, pues ya voy a platicar con ellos, vienen un ratito nada más”, comentó.

La mandataria aclaró que no se trataría del balcón principal utilizado en ceremonias oficiales, sino de otro espacio dentro del recinto histórico. “Obviamente no es el balcón de la sala principal, porque ese evidentemente se guarda para asuntos patrióticos, pero en uno de los balcones de otro salón pues pueden salir a saludar”, explicó.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este martes a las 17:00 horas se reunirá en Palacio Nacional con el grupo de K-Pop, BTS; indicó que abrirá un balcón para que la agrupación salude a sus fans. pic.twitter.com/sFD5zwRtJc — NMás (@nmas) May 6, 2026

Sheinbaum también recordó que semanas atrás envió una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para solicitar apoyo y facilitar más actividades del grupo en México. “Entonces me regresó una carta diciendo que pues iba a hacer todas las gestiones, que le daba mucho gusto que un grupo tuviera tanto éxito con las y los jóvenes mexicanos, bueno niñas y niños y adultos también”, señaló.

Además, reconoció el trabajo de Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, quien coordinó las gestiones para concretar la visita del fenómeno mundial del K-pop a Palacio Nacional.

¿BTS dará concierto en el Zócalo de la CDMX?

Tras el anuncio, surgieron preguntas sobre un posible concierto gratuito de BTS en el Zócalo capitalino. Sin embargo, la presidenta señaló que todavía no existe nada confirmado y que aprovechará la reunión con los integrantes y sus productores para conversar sobre futuras posibilidades.

“No pues no sabemos, si apenas voy a platicar con ellos, pero bueno agradezco mucho al presidente de Corea, porque gracias a él se pudo dar este encuentro”, apuntó.

Mientras tanto, BTS ya tiene programadas presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México con boletos agotados para el jueves 7, sábado 9 y domingo 10 de mayo de 2026, fechas que han generado gran expectativa entre el ARMY mexicano.