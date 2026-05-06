Aston Villa vs Nottingham Forest: ¿Dónde y a qué hora ver la Semifinal de vuelta de la Europa League?

¡Por la remontada! Aston Villa recibe a Nottingham Forest este jueves para definir a uno de los finalistas de la Europa League esta temporada. Se trata de un duelo que promete ser intenso entre dos equipos ingleses que quieren trascender a nivel continental.

En el partido de ida, un solitario penal anotado por Chris Wood al minuto 70 le dio el triunfo a los Tricky Trees frente a su afición en City Ground. Por lo que ahora, los Villanos tendrán que ganar por la misma diferencia para mandar la eliminatoria al alargue, o bien por dos goles para llegar a la Final.

Historial entre Aston Villa y Nottingham Forest

En los últimos cinco enfrentamientos entre estos dos equipos hay un balance bastante equilibrado. El encuentro más reciente fue la ya mencionada victoria del Forest en casa la semana pasada, en el partido de ida de la Semifinal.

Previo a ello, el 12 de abril de 2026, empataron 1-1 en un duelo de Premier League, también en Nottingham. Mientras que en Villa Park, el 3 de enero de 2026, el Aston Villa se impuso por 3-1 y 2-1 el 5 de abril de 2025, mientras que el 14 de diciembre el Forest se impuso 2-1 como local; todos estos juegos en el torneo de liga.

Chris Wood en el penal que le dio el triunfo al Nottinghan Forest contra Aston Villa en la Europa League | AP

Así llegan los dos semifinalistas de Europa League

Aston Villa llega a este encuentro en un momento complicado, habiendo perdido sus últimos tres partidos. Además del descalabro en la ida de la Semifinal de Europa League, el 3 de mayo cayeron ante Tottenham 1-2, mientras que una semana antes -el 25 de abril- sufrieron una derrota por marcador 1-0 contra Fulham. Sus últimas victorias fueron ante el Sunderland (4-3) y el Bologna (4-0) a mediados de abril.

Por su parte, Nottingham Forest atraviesa un extraordinario momento de forma con cinco victorias consecutivas. Además del triunfo que le dio la ventaja en la eliminatoria continental, venció a Chelsea (1-3) a Sunderland (0-5), y a Burnley (4-1) en la Premier League, además de a FC Porto (1-0), en el torneo de la UEFA.

Jugadores de Aston Villa y Nottingham Forest en la ida de la Semifinal de la Europa League | AP

Amadou Onana se ha consolidado como el jugador más destacado del Aston Villa en esta temporada. El centrocampista belga ha sido fundamental en el esquema táctico de los Villanos, aportando equilibrio, recuperación de balones y distribución en el centro del campo. Su capacidad física y técnica le permite cubrir grandes espacios y ser determinante tanto en labores defensivas como en la construcción del juego ofensivo.

Por parte del Nottingham Forest, Callum Hudson-Odoi está viviendo su mejor momento desde que llegó al club. El extremo inglés ha sido clave en la racha de victorias del equipo, aportando desborde, velocidad y definición en los últimos metros. Su capacidad para generar superioridades en el uno contra uno y su visión para asistir a sus compañeros lo convierten en una amenaza constante para cualquier defensa.

Jugadores de Aston Villa en lamento contra Nottingham Forest en la Europa League | AP

¿Dónde y a qué hora ver el Aston Villa vs Nottingham Forest?

Fecha: Jueves 7 de mayo de 2026

Horario: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Villa Park

Transmisión: Claro Sports