El Apunte del Director: Chivas raspa a Toluca y se debilita la selección

La concentración del Tri previo al Mundial sirve especialmente para algo: para confirmar que en el futbol mexicano cada uno se rasca con sus uñas. Lo que parecían acuerdos para fortalecer al equipo mexicano, se convierten en golpes por debajo de la mesa que dividen de nuevo.

Aguirre y la Selección aceptaron que Toluca ocupara a Alexis y Gallardo en Concacaf, con un argumento claro: ayudar a ganar un lugar para México en el Mundial de Clubes. Sin embargo, la envidia por el permiso provocó que no se pudiera.

UN MAL ACUERDO Y SE DESATA LA ENVIDIA

Para nadie es secreto que los dueños de Liga MX acordaron darle a Aguirre lo que pidiera para hacer el mejor Mundial, pero llegado el momento, la parte deportiva de los equipos se dio cuenta que la concentración de la Selección en plena Liguilla era un sinsentido, pues no tienen ni la mitad del plantel mundialista para entrenar, y sólo perjudica a los mejores clubes por títulos. Sin embargo, ya era acuerdo de asamblea.

Por eso, después que Rubén Rodríguez destapara la noticia de que Toluca tendría a Vega y Gallardo en Concacaf, varios clubes se encolerizaron por el permiso especial, que no fue hecho oficial, pero ya era secreto a voces.

EL REBAÑO, MUCHOS PANTALONES …Y ENVIDIA

El único que tuvo el arrojo de hacer público el desacuerdo con el permiso a Toluca fue el dueño del Guadalajara, Amaury Vergara, el más perjudicado en Liguilla por ceder a cinco futbolistas. En realidad no afecta a los tapatíos, pues los Diablos tendrían a jugadores en Concacaf, no en la Fiesta Grande del Clausura, pero posteó la orden de que sus elementos reportaran a Verde Valle. Y así lo hicieron, sin embargo…

FMF SE ECHÓ MARCHA ATRÁS

En Selecciones Nacionales echaron marcha atrás al permiso. Inteligentemente, Duilio Davino no quiso hablar anoche en un evento público sobre el permiso a los Diablos Rojos, para no meterse de nuevo en problemas con sus palabras.

Ante la postura de Chivas, la FMF debió publicar hoy muy temprano un duro comunicado: el convocado de Liga MX que no reporte a las 20 horas como está pactado, se baja del Mundial.

TOLUCA Y GUADALAJARA DOBLAN LAS MANOS

Y así, Vega y Gallardo, que ayer entrenaron con los Diablos Rojos, no jugarán ante LAFC y reportarán al CAR. Lo mismo con los Chivahermanos, que también aparecieron por la mañana en Verde Valle, al final volarán a CDMX para estar a tiempo con el equipo de Aguirre.

LO QUE ERA VENTAJA SE VUELVE TÓXICA