América, enchilado; Pumas, exhibido

Lo único que pasó con el reclamo de alineación indebida que no procedió es que Pumas quedó exhibido por preferir ganarlo en el escritorio y no en la cancha. El que estaba más seguro de que podían eliminar al América era el abogado Luis Raúl González, quien empujó hasta donde pudo la queja. Y como en Doña Fede sabían que no era viable, pues para que no se empeore la úlcera del Presi universitario, le dieron multa al América.

Pero en El Nido tampoco cayó bien la sanción, pues consideran que fue Santander junto a su cuerpo arbitral los que les permitieron hacer el cambio, luego de que el doctor de conmoción activó el protocolo con Cáceres. ¿Y sabes qué? Los aguiluchos tienen razón.

Eso sí, le espera un buen castigo a Tribilín por el relajo y eso que a mi entender fue el mejor árbitro de los que actuaron en Cuartos de Final, mostrando personalidad en el juego más candente. Veamos.

JORDAN SÍ TIENE OPCIÓN DE COMPRA

Uno de los mejores jugadores del fantástico equipo de Efraín ha sido Jordan Carrillo, quien se mandó un señor golazo -el momentáneo 3-1 de Pumas- en el Azteca. Y muchos me han preguntado por su futuro. Pues primero hay que explicar que está a préstamo desde Santos por un año y contrario a lo que aseguraron algunos, como los Televisos en la transmisión del Clásico Capitalino, sí tiene opción de compra, cifra que es alta, pues tiene 24 años y un gran futuro, pero Universidad le puede echar ganas para quedárselo.

ATLISTA BULLY ARROJA LA PIEDRA Y…

Ya que salió el video donde Orozco Chiquete explota contra un aficionado del Atlas en palco en el Jalisco, hay que contar la historia completa. De entrada, no es el primer club con el que se mete este fastidioso rojinegro, pues se ubica justo a lado del palco que los Zorros asignan a los equipos visitantes.

Me cuentan que Cruz Azul ya conoce a este cuate, de nombre Eduardo (@greeneddie77 en redes), pues en la visita del año pasado al Jalisco, aquel empate con los errores de Kevin Mier, le aventó cerveza a la directiva cementera. Esta vez, Alonso y Cardaccio decidieron sentarse en la parte de atrás cuando empezó a arrojar bebidas al palco cementero.

Pero Chiquiete se quedó al frente y ahí fue cuando ya no aguantó los insultos y objetos arrojados, única parte del video que publicó este aficionado, quien cuando llegó seguridad del estadio se encerró en su palco para que no lo sacaran o le llamaran la atención. Identificado está, ojalá la directiva del Atlas ya lo pare antes de que pase algo peor.

MUCHA FE DEL REBAÑO

Después de la paliza en El Volcán, Gabriel Milito juntó al grupo nomás acabó el juego para hablar fuerte, no como regaño, sino para que no cayera el ánimo de un equipo que tuvo fabulosa temporada y que debe pensar en que la voltereta en el Akron se puede dar. Qué pasta de líder.

Encima, me cuentan en la Perla Tapatía que la afición rojiblanca también tiene mucha fe en que pueden lograr la hazaña de ganar la eliminatoria en casa, pues están a punto de acabarse los boletos para el estadio del Rebaño. Vaya ánimo. Si fuera por actos de fe, Chivas sería campeón cada torneo.

VICENTE SÁNCHEZ, EN ESCÁNDALO AZUL

Ya de cierre, Vicente está de nuevo en el ojo del huracán, y no sólo porque volvió a perder en Ecuador y ya suenan sus reemplazos, sino que otra vez por su compleja relación con la directiva de su club, ya que lo acusan de hacer las 20 contrataciones del Emelec junto a su nuevo agente, Chalo Vargas, ¡las 20!

Los Azules son el segundo club más importante y ganador de Ecuador, pero Vicente los tiene sumidos en zona de descenso y ya le buscan reemplazos. Además, resulta que el exentrenador de La Máquina se peleó con el director deportivo, Cristhian Noboa, quien no pudo más y renunció.