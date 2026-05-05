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Futbol

A 37 días del Mundial 2026: La 'Guerra de los Pasteles' en el safari africano. El triunfo de México ante Francia en Sudáfrica 2010, el primero del Tri sobre una selección Campeona

Ramiro Pérez Vásquez 00:30 - 05 mayo 2026
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La Selección Mexicana logró un gran gesto en la historia de las Copas del Mundo

El 17 de junio de 2010 quedó marcado como una fecha histórica para el futbol mexicano. En pleno “safari africano” de Sudáfrica 2010, la Selección Mexicana protagonizó una de sus victorias más emblemáticas en las Copas del Mundo al derrotar 2-0 a Francia, campeona del mundo en 1998. Aquel partido fue bautizado por la afición como la famosa “Guerra de los Pasteles”, evocando una histórica rivalidad entre ambos países.

Un escenario poco comun 

El escenario fue el imponente Peter Mokaba Stadium, donde el equipo dirigido por Javier Aguirre saltó a la cancha con la convicción de hacer historia. México no solo buscaba sumar puntos, sino romper una barrera: vencer por primera vez a una campeona del mundo en una Copa del Mundo.

Desde el arranque, el Tri mostró personalidad, controlando los tiempos del partido y generando peligro ante una Francia plagada de figuras. Nombres como Franck Ribéry, Patrice Evra y André-Pierre Gignac no lograban descifrar el orden táctico mexicano.

México vs Francia en Sudáfrica 2010 l MEXSPORT

La tensión se mantuvo durante gran parte del encuentro, con una batalla intensa en medio campo. Sin embargo, México no dejó de insistir, encontrando espacios y generando aproximaciones que mantenían en alerta a la zaga francesa.

¿Cómo se inició la victoria?

El momento clave llegó al minuto 64, cuando el Chicharito Hernández aprovechó un pase filtrado para quitarse al portero y definir con frialdad. El gol desató la euforia de millones de mexicanos que veían como el Tri daba un golpe de autoridad en el escenario mundial.

Javier Aguirre en Sudáfrica 2010 l MEXSPORT

Con Francia obligada a reaccionar, México encontró aún más espacios. Fue entonces cuando al minuto 79 apareció la experiencia de Cuauhtémoc Blanco, quien desde el punto penal no perdonó y colocó el 2-0 definitivo, sellando una victoria que ya era histórica.

El triunfo no solo significó tres puntos fundamentales en la fase de grupos, sino también un momento simbólico para el futbol mexicano. Vencer a una potencia mundial.

Francia en Sudáfrica 2010 l MEXSPORT

Aquel partido quedó grabado en la memoria de propios y extraños como La “Guerra de los Pasteles” en tierras desconocidas en donde las bubuselas eran lo único que asustaban al Tri que soñaba con algo más grande. 

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