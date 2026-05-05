"Diez puntos para todos ustedes": Así fue el emotivo mensaje con el que Eduardo Lamazón se despidió de su público

El lunes 4 de mayo será recordado como uno de los días más tristes en la historia de la crónica del boxeo mexicano, pues Eduardo Lamazón ha perdido la vida a los 70 años, marcando un antes y un después para los aficionados y para los compañeros de transmisión que tuvo a lo largo de su estancia en TV Azteca.

Sin embargo, a pesar de que los mensajes de despedida han llegado por parte de muchas de las personalidades del periodismo deportivo y más allá, hay un mensaje que ha causado aún más nostalgia, un mensaje del mismo Lama.

Marco Barrera, Eduardo Lamazón, Carlos Aguilar, Rodolfo Vargas, Erik Morales, Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez | IMAGO7

El último adiós

Antes de que se diera a conocer la noticia de su fallecimiento, Don Lama ya se había tenido que ausentar de las transmisiones de Box Azteca debido a unos problemas de salud, es por eso que en aquel momento, dejó un mensaje para todos sus seguidores, sin saber que serían las últimas palabras que recibirían de su parte.

Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego. México no fue solamente el lugar donde desarrollé mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me brindó oportunidades y me dio un hogar durante más de 50 años y, sobre todo, un sentido de pertenencia que marcó mi vida para siempre

Así se despidió Don Lama de todos su amigos y seguidores con este conmovedor mensaje.



¡10 puntos para Don Lama en este mundo y en la eternidad! pic.twitter.com/Mu36Omcajl — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) May 5, 2026

El mensaje no fue más que emotivo, y ha significado mucho más para toda la gente que gustaba de sus transmisiones, además de que estas palabras han tenido uno de los finales más conmovedores, pues Don Lama utilizó una de sus más icónicas frases: "Diez puntos para todos ustedes".

Figuras del boxeo y la narración despiden a Don Lama

Las reacciones tras la muerte de Eduardo Lamazón no se hicieron esperar, y diversas figuras del boxeo y del periodismo deportivo inundaron las redes sociales con mensajes llenos de nostalgia. Julio César Chávez, una de las voces más autorizadas del pugilismo mundial, expresó su dolor por la partida de quien fuera su compañero en múltiples transmisiones, destacando el impacto que tuvo “Don Lama” dentro y fuera del ring.

Carlos Aguilar, conocido como el 'Zar del Boxeo', también dedicó palabras profundamente emotivas para despedir a su colega y amigo, recordando las incontables veladas compartidas y el vínculo personal que forjaron a lo largo de los años. En su mensaje, resaltó la calidad humana de Lamazón, así como su influencia en su carrera y en toda una generación de narradores.

Eduardo Lamazón (izq.), Carlos Aguilar y Rodolfo Vargas | IMAGO7

A estas despedidas se sumaron voces como la de Christian Martinoli, quien definió a Lamazón como un “genio del boxeo, la vida y el vino”, subrayando que su legado trasciende la narración deportiva. Mientras el hashtag #DonLama continúa creciendo, queda claro que su huella permanecerá viva en la memoria colectiva del deporte mexicano.