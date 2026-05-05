Mauricio Sulaimán despide a Eduardo Lamazón: "Fue parte de nuestra familia"

La muerte del emblemático comentarista de boxeo ha generado una ola de reacciones en el mundo deportivo, donde distintas figuras han expresado su pesar por la partida de una de las voces más influyentes del pugilismo en México.

Entre los mensajes más destacados se encuentra el de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien dedicó emotivas palabras para despedir a quien consideró parte de su familia, recordando no solo su trayectoria profesional, sino también su cercanía personal.

Eduardo Lamazón, Carlos Aguilar y Rodolfo Vargas | MEXSPORT

El mensaje de Sulaimán

A través de redes sociales, Mauricio Sulaimán compartió un mensaje en el que resaltó el vínculo que unía a Lamazón con su familia y el organismo que preside. "En paz descanse Eduardo Lamazón. Llegó de Argentina para estar junto a mi papá por 24 años como secretario ejecutivo del WBC y fue parte de nuestra familia siempre", escribió.

Además, el dirigente del CMB destacó el impacto humano del comentarista, dejando claro que su pérdida trasciende lo profesional. “Dios lo tenga en su Santa Gloria”, agregó, en un mensaje que fue acompañado por recuerdos de la etapa de Lamazón dentro del organismo.

Eduardo was like a son to my parents, was another sibling, hard working and loyal . The WBC , the boxing family and fans from his tv broadcasts will forever miss him. pic.twitter.com/vDaSaLHrnc — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) May 5, 2026

La despedida tomó aún más fuerza con otra publicación en la que Sulaimán lo describió como alguien cercano, leal y trabajador, subrayando su importancia dentro de la familia del boxeo. También señaló que tanto el CMB como los aficionados que lo escucharon durante años en televisión lo extrañarán profundamente.

El legado de Eduardo Lamazón en el boxeo mexicano

Eduardo Lamazón nació en Buenos Aires, Argentina, en 1956, pero encontró en México el escenario ideal para consolidar su carrera. En 1979 llegó al país tras ser invitado por José Sulaimán, con quien trabajó durante más de dos décadas en el Consejo Mundial de Boxeo.

Posteriormente, su camino en los medios lo llevó a convertirse en una de las voces más reconocidas del boxeo, especialmente por su participación en Box Azteca desde 2002, donde creó junto a Carlos Aguilar un estilo único que conectó con millones de aficionados.

Eduardo Lamazón y Saúl Álvarez | TWITTER: @lamazon_oficial