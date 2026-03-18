Mauricio Sulaimán se lanza en contra de los combates entre celebridades: "No es un juego"

El reciente evento "Ring Royale", celebrado en la Arena Monterrey, ha encendido las críticas en el mundo del pugilismo profesional. Desde exboxeadores hasta el Consejo Mundial de Boxeo han mostrado su descontento con este tipo de combates.

El evento, organizado por el influencer Poncho de Nigris, fue un éxito rotundo en términos de audiencia y generó una enorme expectación. Los combates, protagonizados por figuras mediáticas como Marcela Mistral, Karely Ruiz, Alfredo Adame y Carlos Trejo, captaron la atención del público más por la curiosidad y el morbo que por la calidad técnica exhibida sobre el cuadrilátero.

El derechazo de Adame a Trejo resultó contundente para llevarse la victoria/Ring Royale

Críticas en el mundo del boxeo

La respuesta de la comunidad boxística no se hizo esperar. El excampeón Juan Manuel Márquez aseguró que este tipo de eventos "Están echando a perder el boxeo".

A esta crítica se ha sumado Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), también mostró su descontento, no sólo por el tema del espectáculo, sino por los riesgos que las celebridades puede tener al subir al ring.

"Lo que dice Juan Manuel Márquez es totalmente correcto, porque no es un juego. Hay que tener mucho cuidado y hay que respetar el deporte del boxeo. Las precondiciones que uno puede tener, si no te hacen unos exámenes exhaustivos, no debes de recibir golpes", advirtió el dirigente.

Mauricio Sulaimán durante un evento | MEXSPORT

Apoya ciertos eventos de boxeo

A pesar de su postura crítica, el presidente del CMB reconoce que este tipo de eventos son un fenómeno global en un mundo con una oferta de entretenimiento cada vez más diversa. "Estamos viviendo en un mundo diferente, donde hay tanta opción de diferentes actividades", admitió, sugiriendo que esta tendencia no desaparecerá mientras exista un público dispuesto a consumirla.

El líder del CMB, aceptó que hay "cosas buenas que sumar y cosas malas que definitivamente destacar". Para él, lo fundamental es que, si estos espectáculos van a continuar, se realicen con el máximo cuidado posible para proteger la integridad de los contendientes.