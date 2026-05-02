Mundial 2026: Arabia Saudita, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo

La selección de Arabia Saudita se encamina a disputar su séptima Copa del Mundo en 2026 con la ambición de consolidarse como una potencia emergente de Asia. El combinado árabe no solo busca mejorar sus actuaciones recientes, sino que también carga con la expectativa de cara a 2034, año en el que su país será anfitrión del torneo más importante del futbol.

Arabia Saudita en Mundiales

Desde su debut en Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994, Arabia Saudita ha participado en seis ediciones del torneo. Su mejor actuación llegó precisamente en ese primer Mundial, cuando alcanzaron los octavos de final, dejando una grata impresión a nivel internacional.

Arabia Saudita clasificó al Mundial con el empate sin goles ante Irak | AP

Posteriormente, participaron en Copa Mundial de la FIFA Francia 1998, Copa Mundial de la FIFA Corea-Japón 2002, Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, sin lograr superar la fase de grupos en esas cinco ediciones.

En Qatar 2022 protagonizaron uno de los momentos más memorables del torneo al vencer a Argentina en su debut, resultado que dio la vuelta al mundo y reafirmó su capacidad de competir ante selecciones de élite, pese a no avanzar de ronda.

Arabia saudita tras vencer a Argentina | AP

Figura actual

El referente actual del equipo es Salem Al-Dawsari, un jugador determinante en el ataque que combina experiencia, técnica y liderazgo. Su gol ante Argentina en Qatar 2022 lo consolidó como figura internacional. Actualmente juega para Al-Hilal de la Liga Profesional Saudí.

De cara a 2026, Al-Dawsari será el eje ofensivo de un equipo que busca rodearlo de talento joven y consolidar una base competitiva que le permita aspirar a superar la fase de grupos para la justa veraniega de Norteamérica que arranca el 11 de junio.

Calendario en la Fase de Grupos

El calendario contemplará encuentros ante selecciones de distintas confederaciones, lo que exigirá máxima concentración desde el primer duelo. El objetivo será sumar puntos desde el inicio para mantener opciones de clasificación a la siguiente ronda.

15 de junio l 16:00hrs l Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Arabia Saudita vs Uruguay

21 de junio l 10:00hrs l Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

España vs Arabia Saudita

26 de junio l 18:00hrs l NRG Stadium, Houston

Cabo Verde vs Arabia Saudita

Arabia Saudita, rival de México en Qatar 2022 | ESPECIAL

Números en Mundiales

En sus seis participaciones mundialistas, Arabia Saudita acumula 19 partidos disputados, con un balance de tres victorias, dos empates y catorce derrotas. El equipo ha marcado 13 goles y ha recibido más de 40, cifras que reflejan las dificultades que ha enfrentado ante selecciones de mayor tradición. Sin embargo, también evidencian su capacidad de sorprender en momentos clave.

Convocados

De cara a la próxima Copa del Mundo, la base del plantel podría estructurarse de la siguiente manera: Con una mezcla de experiencia y juventud, Arabia Saudita apunta a dar un paso adelante en 2026 y llegar fortalecida al desafío mayor: organizar y competir con protagonismo en el Mundial de 2034.

Porteros: Nawaf Al-Aqidi (Al Nassr), Abdulrahman Al-Sanbi (Al Hilal), Ahmed Al-Kassar (Al-Ettifaq).

Defensas: Muhannad Al-Shanqeeti (Al Ittihad), Ali Lajami (Al Nassr), Abdulelah Al-Amri (Al Nassr), Abdullah Madu (Al Nassr), Saud Abdulhamid (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Fateh), Hassan Mahbub (Al Ahli), Mohammed Bakor (Al Wehda).

Mediocampistas: Ali Al-Hassan (Al Nassr), Mukhtar Ali (Al Fateh), Faisal Al-Ghamdi (Al Taawoun), Ali Al-Asmari (Al Ahli), Ziyad Al-Jahni (Al Ahli).