Cadillac se prepara para rebelar una decoración especial para su 'debut' en casa en el GP de Miami

Se encienden los motores en Florida. La Temporada 2026 de la Fórmula 1 regresará a la actividad esta semana con el Gran Premio de Miami, luego de casi un mes de pausa por la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita. Será un compromiso rodeado de incertidumbre, por los ajustes al reglamento técnico que la FIA en semanas recientes.

Además, la carrera en Florida será la primera para Cadillac en casa. La escudería de TWG Motorsports se sumó este año como el undécimo equipo de la parrilla y este fin de semana disputará su primer Gran Premio en territorio estadounidense, donde probará sus actualizaciones más recientes, con expectativa de fortalecerse con el apoyo del público local y una decoración especial.

Valtteri Bottas, piloto de Cadillac, durante el GP de Japón | AP

¿Cadillac cambiará su diseño en Miami?

Por medio de redes sociales, la escudería estadounidense publicó un par de videos de un empleado con una pistola de pintura eléctrica y posteriormente una mano que limpia una superficie brillante. De inmediato los seguidores asumieron que se trata de una decoración especial para la primera carrera de Cadillac en su país de origen, pero de momento no hay rumores sobre los detalles nuevos que tendrá el MAC-26.

Los de General Motors fueron innnovadores para esta temporada con su decoración, al apostar por una decoración simétrica de blanco y negro, en una especie de "espejo", en el cual los detalles que se ven en blanco de un lado, son negros del otro. En ese contexto, la posibilidad de modificar este diseño para la carrera en Miami ha generado grandes expectativas.

Nuevo monoplaza de Cadillac | X: @SChecoPerez

Hasta ahora, lo único que puede celebrar Cadillac es que Sergio 'Checo' Pérez terminó las tres carreras en una sola pieza, mientras que su compañero Valtteri Bottas no finalizó en el Gran Premio de Australia. Sin embargo, la escudería estadounidense ha quedado lejos del Top 10, apenas compitiendo con los Aston Martin para no ser el peor equipo de la parrilla, por lo que en Miami buscarán cambiar la tendencia.

Tomorrow, you see it 💫 pic.twitter.com/T6RulGIV8p — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) April 28, 2026

¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de Miami 2026?

VIERNES 1º DE MAYO

Práctica Libre | 10:00 - 11:30 hrs | F1TV y Sky Sports

Sprint shootout | 14:30 - 15:14 hrs | F1TV, Sky Sports y Canal 5



SÁBADO 2 DE MAYO

Carrera sprint | 10:00 - 11:00 hrs | F1TV, Sky Sports y Canal 5

Clasificación | 14:00 - 15:00 | F1TV y Sky Sports



DOMINGO 3 DE MAYO

Carrera principal | 14:00 hrs | F1TV, Sky Sports y Canal 5