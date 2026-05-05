Gilberto Mora está listo para reportar con la Selección Mexicana

Listo para un verano inolvidable. Desde su primera convocatoria con la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025, Gilberto Mora irrumpió en el panorama del futbol nacional y se consolidó como la futura figura del Tri.

A pesar de su corta edad, el joven delantero de Xolos de Tijuana forma parte de la lista de jugadores de la Liga MX convocados por Javier Aguirre. Y a diferencia de casos como Íker Fimbres o Jairo Torres, Mora sí está considerado para viajar a la Copa del Mundo 2026.

Gilberto Mora con Xolos de Tijuana en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

En ese contexto, el atacante de 17 años llegó este lunes 4 de mayo a Ciudad de México para reportar con el Tri. La concentración de los jugadores de la liga nacional está prevista para iniciar este miércoles 6 de mayo, por lo que 'Morita' ya está listo para ponerse a disposición del 'Vasco' y su cuerpo técnico.

Este primer grupo de jugadores, incluidos los ocho jóvenes que concentraron como "sparrings", trabajarán durante las próximas semanas con miras a los últimos partidos de preparación del Tri. Posteriormente llegarán los futbolistas que militan en el extranjero, principalmente en Europa, para ultimar detalles antes del partido inaugural contra Sudáfrica en el Estadio Banorte el jueves 11 de junio.

A reportar con @miseleccionmx 🇲🇽



Gilberto Mora aterrizó en la CDMX, está convocado para el Mundial 2026



Debe ser su torneo ya que habrá reflectores internacionales para crecer en su carrera



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Así le ha ido a Gilberto Mora con la Selección Mexicana

El canterano fronterizo ha tenido un proceso de formación desde las categorías inferiores de la Selección Mexicana. No obstante, su talento lo llevó a ser considerado por Aguirre en 2025 en la Copa Oro, en la cual jugó 225 minutos entre Cuartos de Final, Semifinal y Final, con una asistencia ante Honduras en su segundo partido.

Después del torneo de la Concacaf, se ausentó de los amistosos de septiembre y octubre por su participación con la Selección Mexicana Sub-20. Reapareció en los amistosos de noviembre, con 45 minutos ante Uruguay y 67 minutos frente a Paraguay; en total, 'Morita' acumula 337 minutos con el Tri mayor, sin goles y con una asistencia en cinco partidos.

Gilberto Mora con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

El próximo compromiso de preparación del Tri está programado para el viernes 22 de mayo a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Cuahtémoc. Será el quinto enfrentamiento del combinado azteca ante las Estrellas Negras, hasta ahora con cuatro triunfos para los mexicanos.

La última vez que estas dos selecciones se vieron las caras fue en un amistoso en octubre de 2023, con Jaime Lozano como director técnico. Hirving 'Chucky' Lozano y Uriel Antuna fueron los anotadores en el triunfo 2-0 en el Bank of America Stadium, en Charlotte, Estados Unidos.