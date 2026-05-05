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Futbol

FMF multa al América tras error en sustituciones vs Pumas; no hubo alineación indebida

Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 20:28 - 04 mayo 2026
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El comunicado oficial no habla nada acerca del pase directo a Semifinales de los Auriazules

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer un comunicado oficial en el que informa sobre una sanción al Club America, derivada de una irregularidad detectada durante el partido ante Pumas, correspondiente a la ida de los Cuartos de Final de la Liga MX.

El organismo detalló que, tras analizar el informe arbitral y su ampliación, se identificó una omisión en el proceso de sustituciones al minuto 62, situación que generó controversia sobre una posible alineación indebida, misma que finalmente fue descartada conforme a la normativa vigente.

Protocolo de inicio del partido de Ida entre Pumas y América | Imago7

FMF detecta error en sustituciones pero descarta alineación indebida

De acuerdo con la Comisión Disciplinaria, la Comisión de Árbitros identificó que durante el minuto 62 del encuentro se permitió el ingreso del jugador número 22: Thiago Espinosa en sustitución del jugador número 32: Miguel Vázquez, en un contexto donde también se evaluaba un posible protocolo de conmoción.

Posteriormente, tras la intervención del cuerpo técnico del América, se realizó un ajuste a la sustitución inicialmente anunciada, autorizándose finalmente el ingreso de Espinosa en lugar del jugador número 4: Sebastián Cáceres, lo que evidenció una falta en el procedimiento arbitral.

Sebastián Cáceres, jugador de América | IMAGO7

Sin embargo, la FMF aclaró que esta omisión no encuadra dentro de los supuestos de alineación indebida establecidos en el Reglamento de Competencia ni en el Reglamento de Sanciones, ya que no se presentó participación de jugadores no registrados, sancionados o suplantación de identidad.

Multa para el Club América y posible revisión al cuerpo arbitral

A pesar de descartar la alineación indebida, la Comisión Disciplinaria determinó que sí existió una falta relacionada con el incumplimiento en el número de oportunidades de sustitución, lo cual está contemplado en el Artículo 51 del Reglamento de Sanciones.

Por este motivo, se resolvió imponer una multa económica al Club América, sin que se afecte el resultado deportivo del encuentro ni la situación competitiva del equipo en la Liguilla del futbol mexicano, en el presente Clausura 2026.

André Jardine, entrenador del América | IMAGO7

Finalmente, la Comisión de Árbitros será la encargada de analizar y determinar, en su caso, la responsabilidad del cuerpo arbitral involucrado en el incidente, lo que podría derivar en sanciones internas adicionales.

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