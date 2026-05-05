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Futbol

El Estadio Banorte pagará 1,000 mdp a la FIFA por uso de palcos

Estadio Banorte en su reapertura para el partido de la Selección Mexicana contra Portugal | MEXSPORT
Estadio Banorte en su reapertura para el partido de la Selección Mexicana contra Portugal | MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 19:58 - 04 mayo 2026
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Grupo Ollamani asumirá el costo para garantizar el acceso gratuito de los propietarios durante el Mundial 2026

A menos de 40 días de que ruede el balón en la Copa del Mundo, Grupo Ollamani (propietario del Estadio Banorte y el Club América) ha tenido que abrir la cartera para cumplir con las exigencias de la FIFA.

La empresa desembolsará 62.4 millones de dólares (aproximadamente 1,000 millones de pesos) para asegurar que los dueños de palcos y plateas puedan ingresar sin costo a los partidos del torneo.

Estadio Banorte | MEXSPORT

El origen del conflicto

La disputa legal, que se extendió por año y medio, tiene su raíz en los contratos firmados en la década de los sesenta. Para financiar la construcción del Coloso de Santa Úrsula, se vendieron palcos con un derecho de uso por 99 años para cualquier evento celebrado en el recinto.

Aunque en los Mundiales de 1970 y 1986 los propietarios lograron ejercer sus derechos, la FIFA reclamó para esta edición el control total de los espacios, chocando directamente con los títulos de propiedad privada de los palcohabientes

Finalmente, la justicia falló a favor de los dueños, obligando a Ollamani a pagar a la FIFA el valor de esos 15,000 asientos para "liberarlos". De acuerdo con el reporte anual de la empresa en la Bolsa Mexicana de Valores, el pago debe liquidarse antes del 20 de mayo

Este gasto se suma a la inversión necesaria para la remodelación del estadio, la cual fue financiada en parte por un acuerdo de patrocinios con Banorte por 2,100 millones de pesos.

Estructura del Estadio Banorte l RÉCORD

¿A qué acuerdo se llegó?

Gracias a un convenio firmado ante la Profeco, los propietarios tendrán acceso gratuito a los cinco duelos mundialistas en el Estadio Banorte, incluyendo la histórica inauguración.

Aunque el acceso es gratuito, los dueños deberán ajustarse a las normativas de la FIFA en cuanto a logística de estacionamiento y consumo de alimentos y bebidas. Mientras los palcohabientes aseguran su lugar, el resto del público enfrenta cifras astronómicas.

En plataformas de reventa, los boletos para el partido inaugural del 11 de junio ya alcanzan precios que van desde los 123,000 pesos hasta el 1.3 millones de pesos para las zonas más exclusivas.

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