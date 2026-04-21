Estadio Banorte: las grandes broncas en la cancha del Coloso de Santa Úrsula

El Estadio Azteca, escenario de innumerables gestas deportivas, también ha sido testigo de episodios lamentables donde la pasión se desbordó en violencia. A lo largo de las décadas, peleas entre jugadores, árbitros y aficionados han manchado la historia del inmueble, dejando recuerdos tan intensos como polémicos. A continuación, un recuento de algunas de las broncas más recordadas, ordenadas cronológicamente.

¿Cuáles han sido las peleas más recordadas?

En 1983, el Clásico Nacional entre el América y Guadalajara derivó en una auténtica batalla campal. La tensión acumulada durante el encuentro explotó en una persecución generalizada por todo el campo, con jugadores intercambiando golpes sin control, en una de las imágenes más caóticas que se recuerdan en el futbol mexicano.

Tres años después, en 1986, nuevamente el América y Chivas protagonizaron un episodio violento en el mismo escenario. El Clásico Nacional volvió a salirse de control, con una pelea que dejó incluso a algunos futbolistas lesionados.

América y Chivas en 1986 l RRSS

En 1991, el técnico uruguayo Carlos Miloc fue protagonista de una gresca durante un partido entre América y Olimpia. En medio del caos, Miloc lanzó un golpe y también recibió varios, terminando incluso en el suelo, en una escena que evidenció la falta de control tanto dentro como fuera de la cancha.

Para 1993, la violencia volvió a hacerse presente en un duelo entre la Selección Mexicana y el Atlético de Madrid. Todo comenzó con una dura entrada de Juan de Dios Ramírez Perales sobre el polaco Roman Kosecki. El delantero europeo se levantó de inmediato para encarar, lo que desató una pelea entre varios jugadores en un amistoso que terminó siendo todo menos amistoso.

Carlos Miloc, como DT de Tigres, saluda a Héctor Pulido de Cruz Azul I MEXSPORT

En el nuevo milenio

En 2004, el Azteca vivió otra noche negra durante el duelo entre América y São Caetano en la Copa Libertadores. La situación escaló cuando Cuauhtémoc Blanco agredió al portero Silvio Luiz. La violencia se trasladó a las gradas, donde aficionados derribaron las mallas de seguridad e invadieron el campo para confrontar a los jugadores, generando una escena de completo descontrol.

Ya en tiempos más recientes, durante la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2021 entre Cruz Azul y Toluca, el regreso del público tras la pandemia se vio empañado por una pelea entre aficionados. Elementos de seguridad tuvieron que intervenir para contener la situación, que dejó algunos heridos y evidenció los retos de reabrir los estadios en ese contexto.

Fernando Hernández recuerda rodillazo a Lucas Romero: 'Sentí que se me acababa la carrera' | MEXSPORT

En 2023, un hecho insólito ocurrió cuando el árbitro Fernando Hernández propinó un rodillazo al jugador Lucas Romero durante un partido entre América y León tras una discusión que se realizaba dentro del campo y que terminó con bochornosa situación.