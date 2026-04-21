Fernando Beltrán lanza 'advertencia' al América y asegura que lo ve como un rival "débil"

Jornada doble y vital para algunos clubes en el Clausura 2026 de la Liga MX. La penúltima fecha de la Fase Regular del torneo mexicano será clave para repartir los últimos boletos para la Liguilla, con partidos como el duelo de León ante América y el de Tigres frente a Atlas, por tratarse de equipos que están directamente involucrados en la lucha por uno de esos últimos lugares en la Fiesta Grande.

En el caso de la Fiera, se medirá a unas Águilas que vienen de vencer al bicampeón Toluca en un caótico partido en el Estadio Banorte. Con ello, los de André Jardine se reencontraron con el triunfo después de seis partidos seguidos sin ganar. No obstante, para Fernando 'Nene' Beltrán, el club de Coapa no es el equipo poderoso de hace algunos torneos y se dijo con confianza para quedarse con los tres puntos.

Fernando Beltrán con León en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué dijo 'Nene' Beltrán sobre América?

En entrevista con Fox, el mediocampista señaló que "a uno le causa satisfacción" ver la actualidad, no por lo mal que está, sino porque es claro que ya no tiene el mismo dominio que se había visto. "Es momento de atacar. Cuando lo ves así, cuando lo ves un poco débil, cuando lo ves un poco mal, creo que es el momento donde uno tiene que atacar y tiene que matar, o sea, en el sentido de que vamos a tenerlos aquí en nuestra casa igual".

Y señaló que es una buena oportunidad para fortalecerse en busca de ese lugar en la Liguilla. "Ver un América así es cuando más lo quieres atacar, porque lo ves débil. O sea, lo ves un poco destanteado, lo ves un poco mal", pero reconoció que tampoco pueden confiarse, sobre todo porque el club de Coapa no deja de ser un rival complicado con una plantilla fuerte.

"Al final de cuentas sigue siendo el América, no puedes pensar que va a ser fácil, porque no va a ser fácil, nunca es fácil con el América", declaró Beltrán, quien hasta ahora -de acuerdo con datos de Transfermarkt- tiene cinco triunfos, seis empates y 12 derrotas en 23 partidos contra las Águilas, con solo una asistencia a lo largo de ese historial.

Fernando Beltrán en el partido de América contra León en la Liga MX | IMAGO 7

"Lo amarillo es prohibido", aseguró Beltrán

Formado en Chivas y después de siete años con el Rebaño, el mediocampista tiene claro que incluso ya sin vestir rojiblanco, la rivalidad con los azulcremas se mantiene. "Lo amarillo es prohibido, ahora sí que Águila ni en el volado, pero te digo, yo ahora que estoy en este club, que estoy viviendo otro tipo de instancias, sí, le quiero ganar a quien sea".

"O sea, yo le quiero ganar a quien sea, y sé que es la otra institución, me enseñaron y es el América, y al América siempre se le quiere ganar, al América yo creo que todos los equipos le quieren ganar, y yo soy de los primeros en que quiero ganar", finalizó el Nene.