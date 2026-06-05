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Futbol

¿Dónde ver el Inglaterra vs. Nueva Zelanda? Fecha, hora y transmisión

¿Dónde ver el Inglaterra vs. Nueva Zelanda? l RÉCORD
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:14 - 05 junio 2026
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El Raymond James Stadium será el escenario donde Inglaterra y Nueva Zelanda se enfrenten en actividad correspondiente a los amistosos previo al Mundial 2026

Inglaterra enfrentará a Nueva Zelanda en un amistoso previo a la Copa del Mundo 2026; un partido donde los “Tres Leones” buscarán cerrar con autoridad antes de buscar retener su corona en la cita mundialista. 

Este será el último partido de Inglaterra previo a su debut en el Mundial 2026, una Selección más que prometedora con el mejor talento alrededor de toda Europa, principalmente en la liga más competitiva del mundo, que es la Premier League. 

Mientras que los encabezados por Tim Payne buscan retomar el ritmo de cara al compromiso más importante entre las Selecciones. 

Últimos compromisos de cara al Mundial 

Inglaterra y Nueva Zelanda llegan a este compromiso en busca de dejarlo todo en la cancha, con “Los Tres Leones” buscando dar un mensaje de autoridad previo al compromiso de la Copa del Mundo donde debutarán ante Croacia. 

Inglaterra llega a este encuentro siendo una de las favoritas para hacerse con el Mundial, con un equipo joven y con todo el potencial para lograr hacerse con la Copa. Los dirigidos por Thomas Tuchel debutarán en el Mundial el 17 de junio ante Croacia en el grupo L.

Selección de Inglaterra previo a un partido | AP

Por otro lado, Nueva Zelanda buscará prepararse con lo mejor que el Mundial puede ofrecer para buscar dar la sorpresa en un grupo más que competitivo; con Tim Payne en el frente, encararán un grupo donde se encuentran Bélgica, Irán y Egipto

Nueva Zelanda golea a Chile l X:NZ_Football

¿Dónde ver el Inglaterra vs. Nueva Zelanda? 

El partido entre Inglaterra y Nueva Zelanda se disputará en el Raymond James Stadium; podrá disfrutarse este 6 de junio a las 2:00 PM (tiempo del centro de México), como el último amistoso de preparación de ambas selecciones antes del Mundial 2026. La transmisión estará disponible a través de ESPN y vía streaming por Disney+ Premium.

Tim Payne jugando con el Wellington Phoenix l CAPTURA DE PANTALLA DE X
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