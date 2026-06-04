Leyendas mundialistas: Bobby Moore, el chico de oro que cambió a Inglaterra

En 1966 ocurrió una revolución en Inglaterra, de pensamiento y formas. Los Beatles lanzaron el aclamado "Revolver", el preámbulo del "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", lo que ocasionó un cambio inmediato en todos los sentidos de la isla, tanto que golpeó hasta el futbol.

Tras ganar la candidatura al Mundial de 1966, el equipo de Los Tres Leones presentó ante el mundo la que podría ser la mejor selección de su historia; Bobby Moore fue el gran estandarte de dicho equipo. El defensor -aguerrido y técnico como pocos- del West Ham se convirtió en un ídolo de su país gracias a dicha justa, la cual lo catapultó al reconocimiento internacional.

Para entender el tamaño de figura que fue, es y será Bobby Moore, solo hace falta recordar que a las afueras del mítico Wembley se encuentra una estatua de más de seis metros que evoca a la memoria de su excelso Mundial. Pese a que la actuación de Geoff Hurst es la más recordada en la Gran Final, el liderazgo del londinense trascendió fronteras.

Uwe Seeler y Bobby Moore, de Alemania Federal e Inglaterra, en la Final del Mundial de 1996 | AFP

Las aventuras mundialistas de Bobby Moore

El comienzo del amor entre Bobby y la justa organizada por la FIFA comenzó en el Mundial de Chile 1962, en el cual llegó como una flamante promesa. Pese a que debutó días antes del inicio del certamen, Moore se ganó el respeto del entrenador Walter Winterbottom, quien lo eligió como su central titular en Viña del Mar.

Pese a la decepción que fue la Copa del Mundo en Chile, Bobby Moore llegó a su patria dispuesto a cambiar los paradigmas establecidos. Con la revolución musical, que a su vez cambió el pensamiento inglés, el equipo de Sir Alf Ramsey ganó su primer -y hasta el momento único- Mundial de la historia.

Pese a que no contribuyó con goles durante la justa, por las características de su posición y demás, Moore fue la brújula de Los Tres Leones durante la Gran Final ante Alemania Federal. Geoff Hurst anotó tres goles, pero Bobby Moore repartió dos asistencias ante los ojos de la Reina Isabel II y el mítico Wembley.

Bobby Moore, leyenda de Inglaterra | AFP

Números de Bobby Moore en Mundiales

Mundial Partidos Logros Chile 1962 4 Se ganó su titularidad pese a tener 21 años Inglaterra 1966 6 Dos asistencias en la Final México1970 4 Grandes actuaciones