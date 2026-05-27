Historias de los Mundiales: Inglaterra 1966, del perro Pickles al Gol Fantasma

Es imposible no hablar del futbol y no mencionar Inglaterra, la cuna del balompié moderno. En sus calles y recintos sagrados se respira el deporte de una manera diferente, pues al igual que la beatlemania, la futbolmanía llegó para quedarse en todo el mundo.

Después de no participar en las primeras tres ediciones, y fracasar estrepitosamente en la década de los cincuentas y principios de los sesentas, Inglaterra ganó la candidatura para albergar su primer Mundial en 1966. Dicha edición de la Copa del Mundo -como la gran mayoría- quedó marcada por situaciones fuera de lo común.

Copa Jules Rimet | MEXSPORT

El robo y el héroe inesperado

"¡La Copa fue robada!", se leía en los titulares de Inglaterra y gran parte del mundo el 20 de marzo de 1966, después de que se dio a conocer la noticia del hurto de la Copa Jules Rimet. Sidney Cugullere -quien en su momento fue apodado como Mr. Crafty- logró sustraer el trofeo de oro y engañó a un gran número de policías.

Después del arte del engaño que realizó Mr. Crafty, Edward Betchley -quien fungió como intermediario entre él y la Asociación Inglesa de Futbol- llamó a Joe Mears, presidente de la FA para pedir dinero por el rescate de la copa. Sin embargo, cuando la policía llegó se dieron cuenta que todo fue un engaño de Betchley; ya no tenía el trofeo en su poder.

A meses del inicio de la justa todo parecía perdido, hasta que el mejor amigo del hombre llegó para remediar la situación. David Corbett se encontraba paseando a su perro, de nombre Pickles, en el sur de Londres, quien olfateó cerca de un arbusto.

El can encontró envuelto en un papel de periódico el trofeo Jules Rimet, el cual fue devuelto a las máximas autoridades. Qué manera de comenzar una historia mundialista, ¿no? Pero la odisea del mestizo de collie solamente fue el preludio para lo que se terminó por vivir en los sagrados terrenos de juegos ingleses.

Pickles, el gran héroe | @garrypickles

El Mundial de 1966

El 11 de junio de 1966 marcó el inicio de la Copa del Mundo, en un mítico Estadio de Wembley repleto. Pese a que el conjunto de Los Tres Leones alineó a lo mejor de la época en el campo, el partido ante Uruguay terminó con un empate sin anotaciones en uno de los templos del futbol.

Sin embargo, la gran historia en la Fase de Grupos no la hizo nadie más que Corea del Norte, quien disputó el primer Mundial de su historia en 1966. Con un equipo compuesto en su mayoría por militares, el conjunto asiático perdió en su debut ante la URSS; consiguió un empate histórico contra Chile y derrotó a Italia con un solitario gol de Pak Doo-ik.

El país norcoreano festejó como nunca en tierras inglesas, y el júbilo fue aún mayor ante Portugal. El conjunto asiático se puso rápidamente en ventaja en los Cuartos de Final ante la nación ibérica con un marcador 3-0, sin embargo, Eusebio -primer gran mito lusitano- anotó cuatro goles para comandar una remontada que dejó en la eliminación de Corea del Norte de la justa.

Mundial 1966 | AFP

El propio equipo de Eusebio terminó por caer en Semifinales ante los anfitriones, quienes llegaron por primera -y hasta el momento única ocasión- vez a la Gran Final. El rival de Inglaterra en el mítico Wembley por la Copa Jules Rimet fue Alemania Federal, en un duelo con tintes bélicos.

Winston Churchill, como Primer Ministro del Reino Unido, fue uno de los grandes opositores al régimen nazi; dos décadas después la guerra dejó las trincheras y se trasladó al césped. Aquella Final tuvo de todo, pero lo más recordado es el Gol Fantasma de Geoff Hurst en los tiempos extras.

El oriundo de Ashton-under-Lyne anotó tres goles en aquella Final, sin embargo, el recordado es el que ocurrió al minuto 101. El marcador se encontraba empatado 2-2, Hurst disparó al travesaño; el balón picó sobre la línea y salió. El árbitro suizo Gottfried Dienst validó la anotación tras consultar con el juez de línea soviético Tofiq Bahramov.

Después de ese tanto, Geoff Hurst anotó el 4-2 definitivo que le dio a Inglaterra la primera y única Copa del Mundo de su historia. La reina Isabel II entregó el trofeo a Bobby Moore, quien después bajó de nueva cuenta al campo y festejó con sus compañeros la estrella más grande del futbol inglés.