¡“Chaparro”, te llegó la hora! AAA confirma segunda serenata para el Grande Americano en Monterrey

AAA anunció oficialmente una segunda serenata para el Grande Americano, la cual se llevará a cabo el próximo 29 de mayo en Monterrey como parte de la intensa promoción rumbo a la esperada Noche de los Grandes.

El evento comenzará a las 5:00 PM en el Rincón Tostitos by Jardín 85 y tendrá entrada completamente libre para todos los aficionados, quienes podrán convivir y ser parte del ambiente previo a una de las rivalidades más llamativas del momento dentro de la caravana estelar.

Después de que la Ciudad de México tuviera la oportunidad de ‘rendirse’ ante su gran ídolo, será el turno de la sultana del norte de alentar y apoyar al encamascarado de cara al combate más importante de su carrera.

Ataque del Grande Americano sobre el Original recreado con IA | IG: @elgrandeamericanowwe

Monterrey será sede de la previa rumbo a la lucha de apuestas

La serenata servirá como el último cara a cara antes del combate entre el Grande Americano y el ‘OG’ Grande Americano, quienes pondrán en juego sus máscaras el próximo 30 de mayo en la Arena Monterrey.

La rivalidad entre ambos enmascarados ha crecido en los últimos días y la Caravana Estelar busca mantener la expectativa al máximo con este tipo de dinámicas que han conectado aún más al público con el luchador, generando conversación entre los aficionados.

Los Grandes Americanos protagonizaron uno de los momentos de la noche | wwe.com

Máscara contra máscara en la Noche de los Grandes

El 30 de mayo llegará finalmente la esperada lucha de apuestas en la Noche de los Grandes, donde el Grande Americano y el ‘OG’ Grande Americano se enfrentarán en un duelo máscara contra máscara, un duelo con toda la tradición del pancracio nacional en un combate que ha sido construido al nivel de uno de WrestleMania.

La función promete convertirse en uno de los eventos más comentados del calendario de AAA y de los últimos años, especialmente por la enorme atención que ha recibido el personaje del Grande Americano entre el público mexicano.