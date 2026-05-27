Katy Perry GRATIS en México: Cuándo y dónde disfrutar de sus grandes éxitos

Katy Perry volverá a México y esta vez lo hará de una manera que ya tiene emocionados a miles de fanáticos: con un concierto completamente gratuito en tierras potosinas.

La intérprete de éxitos mundiales como “Roar”, “Firework” y “Teenage Dream” confirmó que regresará al país para reencontrarse con sus seguidores mexicanos durante uno de los eventos más importantes de San Luis Potosí: la Feria Nacional Potosina 2026 (Fenapo).

La noticia provocó revuelo en redes sociales luego de que la propia cantante apareciera en un video enviando un mensaje especial a sus fans mexicanos, a quienes llamó cariñosamente “Katygatos”.

Katy Perry anunció su regreso a tierras mexicanas para un show único / FB: @katyperry

“Estoy muy emocionada por este anuncio, yo les dije que iba a regresar y ahora es así”, expresó la cantante.

¿Cuándo será el concierto gratis de Katy Perry?

La presentación gratuita de Katy Perry está programada para el próximo martes 25 de agosto de 2026 como parte de las actividades estelares de la Fenapo 2026.

Aunque todavía no se han revelado detalles específicos sobre horarios o dinámica de acceso, todo apunta a que el concierto se realizará en el famoso Foro de las Estrellas, recinto donde tradicionalmente se presentan los artistas invitados de la feria.

La cantante adelantó que el espectáculo tendrá un concepto completamente renovado y diferente al de su reciente gira internacional.

La cantante será parte del elenco de la Feria Nacional Potosina 2026 / FB: @katyperry

“Van a amar el concierto, es un nuevo show, muy divertido y realmente está hecho para ustedes, los fans porque yo soy su mayor fan, saben que los amo, siempre cumplo mis promesas”, comentó la artista en el video difundido en plataformas digitales.

Fenapo apuesta fuerte con Katy Perr

El anuncio fue adelantado previamente por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, durante una conferencia de prensa donde se comenzaron a revelar algunos detalles de la Feria Nacional Potosina 2026.

La llegada de Katy Perry representa una de las apuestas musicales más ambiciosas para la feria, que en los últimos años ha buscado consolidarse como uno de los eventos gratuitos más importantes del país.

La noticia rápidamente se volvió tendencia, especialmente entre fans que todavía recuerdan las recientes fechas agotadas de “The Lifetimes Tour”, gira con la que la cantante regresó a México en 2025.

Katy Perry está programada para el próximo martes 25 de agosto de 2026 / FB: @katyperry

Katy Perry y su historia con México

La relación entre Katy Perry y el público mexicano tiene ya varios años de historia. La cantante visitó México por primera vez durante su exitosa gira California Dreams Tour en 2011, cuando ofreció conciertos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Posteriormente volvió con el Prismatic World Tour en 2014 y más tarde con Witness: The Tour en 2018. En 2025 regresó nuevamente al país gracias a “The Lifetimes Tour”, donde logró agotar boletos y generar furor entre sus seguidores mexicanos.

Ese mismo año también protagonizó momentos virales tras aparecer en el programa “Venga la Alegría”, participación que desató una ola de memes en redes sociales. Ahora, Katy Perry volverá a reencontrarse con sus fans mexicanos, pero esta vez de forma gratuita y con la promesa de un espectáculo especial.