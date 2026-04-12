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Katy Perry sorprende en Coachella al aparecer con Justin Trudeau

La pareja compartió momentos relajados durante el festival de música./ IG: katyperry
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:39 - 12 abril 2026
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La cantante recorrió el festival como una asistente más, acompañada del ex primer ministro canadiense

La presencia de Katy Perry en Coachella 2026 no pasó desapercibida, pero no precisamente por subir al escenario. La cantante se convirtió en uno de los temas más comentados del festival tras aparecer acompañada de Justin Trudeau, en una de las combinaciones más inesperadas del evento.

Durante el fin de semana, Perry fue vista recorriendo el festival en Indio, California, disfrutando de los conciertos como una asistente más. Lejos de un show propio, la artista optó por mezclarse con el público, compartir momentos en redes sociales y documentar su experiencia en uno de los eventos musicales más importantes del mundo.

Su aparición junto al ex primer ministro de Canadá no tardó en generar conversación. Ambos fueron captados caminando juntos, conviviendo de manera cercana y disfrutando de distintas presentaciones, lo que despertó reacciones tanto de fans como de usuarios en redes sociales.

Ambos fueron vistos conviviendo y disfrutando de los conciertos en Indio, California./ IG: @katyperry

¿Qué hacía Katy Perry con Justin Trudeau en Coachella?

A lo largo del festival, la cantante mostró una faceta relajada, alejada de los reflectores del escenario. En distintos momentos se le vio bailando, riendo y participando en la dinámica del evento, siempre acompañada por Trudeau.

Las imágenes y videos que circularon dejaron ver una convivencia natural entre ambos, lo que reforzó el interés mediático en su relación, que desde hace tiempo ha sido tema de especulación.

Además de su compañía, Perry también llamó la atención por algunos detalles de su experiencia, como los objetos que llevó al festival para hacer frente al calor y las largas jornadas, algo que compartió con sus seguidores.

La broma de Katy Perry que encendió redes

Otro de los momentos que dio de qué hablar fue su reacción durante la presentación de Justin Bieber. La cantante no dudó en hacer un comentario con su característico sentido del humor mientras observaba el show.

"Thank God he has Premium. I don’t wanna see no ads", se le escucha decir en uno de los videos que rápidamente se viralizó, en referencia al uso de plataformas digitales durante la actuación del canadiense.

La frase se convirtió en uno de los momentos más comentados del festival, sumándose a la conversación que ya existía en torno al estilo del show de Bieber.

La presencia de Katy Perry y Justin Trudeau llamó la atención de los asistentes y redes sociales./ IG: katyperry
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