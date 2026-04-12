Trump ordena bloqueo del estrecho de Ormuz y recibe respuesta de Irán tras negociaciones fallidas

La tensión en Medio Oriente escaló nuevamente luego de que Donald Trump anunciara una medida drástica contra Irán tras el fracaso de las negociaciones entre ambos países. El presidente de Estados Unidos ordenó un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, una de las rutas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo.

El anuncio se dio después de una serie de conversaciones realizadas en Islamabad, Pakistán, donde, aunque se reportaron avances en varios puntos, no se logró un acuerdo debido a la postura de Teherán respecto a su programa nuclear.

A través de su red Truth Social, Trump aseguró que la Armada estadounidense iniciará de inmediato acciones para impedir el paso de embarcaciones en la zona, además de retirar posibles minas marinas que, según afirmó, habrían sido colocadas por Irán.

Donald Trump ordenó el bloqueo del estrecho de Ormuz, elevando la tensión con Irán./ AP

¿Por qué Estados Unidos quiere bloquear el estrecho de Ormuz?

El mandatario estadounidense justificó la decisión al señalar que Irán se ha mantenido “inflexible” en las negociaciones, especialmente en lo relacionado con el desarrollo nuclear. También advirtió que cualquier ataque contra fuerzas estadounidenses tendrá consecuencias severas.

El estrecho de Ormuz es un punto clave, ya que por esta vía circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial antes de la reciente escalada del conflicto. La zona ya había sido cerrada previamente por Irán tras ataques ocurridos el 28 de febrero.

Trump también cuestionó la intención de Teherán de reabrir la ruta marítima, asegurando que no existen condiciones de seguridad para los barcos comerciales, en medio de la amenaza de minas en el agua.

Irán respondió a la medida y calificó la amenaza como “ridícula y risible”./ Pixabay

Negociaciones fallidas y tensión creciente entre EU e Irán

Las conversaciones en Pakistán estuvieron encabezadas por el vicepresidente JD Vance por parte de Estados Unidos, y por una delegación iraní liderada por Mohamad Baquer Qalibaf. Este encuentro representó el acercamiento de más alto nivel entre ambos países desde 1979.

Tras más de 20 horas de diálogo, no se logró un acuerdo definitivo. Washington insistió en obtener garantías de que Irán no desarrollará armas nucleares, mientras que Teherán consideró que las exigencias estadounidenses fueron excesivas.

Desde Irán también hubo una respuesta directa a las declaraciones de Trump. El jefe de la Marina, Shahram Irani, desestimó la amenaza al señalar: "Los valientes hombres de la fuerza naval del Ejército de la República Islámica de Irán están monitoreando y supervisando todos los movimientos del agresivo ejército estadounidense en la región. Las amenazas del presidente de Estados Unidos de bloquear a Irán por mar (...) son muy ridículas y risibles".

Mientras tanto, la situación sigue siendo incierta. Estados Unidos ya inició operaciones en la zona, incluyendo el tránsito de buques militares para tareas de desminado, lo que podría marcar el inicio de una nueva fase en el conflicto que mantiene en alerta a la comunidad internacional.