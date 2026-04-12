Hallan 219 restos óseos en Chalco y Tláhuac; familias buscadoras exigen justicia

El hallazgo de restos humanos en la zona oriente del Valle de México encendió nuevamente las alertas entre colectivos de búsqueda y autoridades. Durante una jornada reciente en los límites entre la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco, familias localizaron un total de 219 restos óseos, lo que ha generado preocupación por la magnitud del descubrimiento.

Las labores se realizaron en el área conocida como lagunas de La Habana, un punto que, tras estos resultados, fue señalado por los propios colectivos como un sitio de alto interés forense. La búsqueda formó parte de la Jornada por Patrones Tláhuac-Chalco, desarrollada entre el 7 y el 10 de abril.

El número de restos fue incrementando cada día, siendo el viernes 10 de abril cuando se registró la mayor cifra con 90 fragmentos. / Colectivo Hasta Encontrarles CDMX

De acuerdo con la información compartida por familiares de personas desaparecidas, los trabajos se extendieron durante cuatro días consecutivos, en los que se fueron acumulando los hallazgos conforme avanzaban las excavaciones.

¿Cómo se encontraron los restos en Chalco y Tláhuac?

El primer día, correspondiente al martes 7 de abril, se reportó la localización de 49 fragmentos óseos. Para el miércoles 8, la cifra sumó 29 restos más, mientras que el jueves 9 se contabilizaron 51.

La jornada más significativa ocurrió el viernes 10 de abril, cuando se encontraron 90 restos adicionales, elevando el total a 219 fragmentos de origen humano en la zona intervenida.

Tras estos resultados, madres y padres buscadores informaron que continuarán con las labores el sábado 11 de abril, ante la posibilidad de que existan más restos en el área.

Colectivos señalaron que se trata de un sitio de alto interés forense, por lo que pidieron una intervención más profunda/Colectivo Hasta Encontrarles CDMX

Colectivos exigen investigación exhaustiva tras hallazgo

A través de un comunicado conjunto, organizaciones como Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, junto con familias independientes, expresaron su indignación y profunda preocupación por lo encontrado.

En el posicionamiento, también demandaron que las autoridades realicen una exploración completa del sitio en próximas jornadas, además de garantizar que los procesos de análisis e identificación se lleven a cabo con respeto y acompañamiento a las familias.

En estas acciones participaron diversas instituciones, entre ellas la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, su homóloga del Estado de México, así como la Fiscalía capitalina y la del Edomex. También brindaron apoyo cuerpos de emergencia y seguridad como Bomberos, SSPC, ERUM, Corenadr, el agrupamiento Zorros y la Secretaría de Marina.