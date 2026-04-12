Pensiones doradas: ¿a dónde irá el dinero tras su eliminación?

La eliminación de las llamadas “pensiones doradas” en México ya es una realidad. El gobierno federal publicó el decreto que establece nuevos límites a las jubilaciones de altos funcionarios, con el objetivo de reducir desigualdades y destinar recursos a programas sociales.

La reforma que elimina las pensiones doradas ya entró en vigor tras su publicación en el DOF. / iStock

¿Qué cambia con el fin de las pensiones doradas?

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que marca su entrada en vigor inmediata. La reforma modifica el artículo 127 constitucional para establecer que ninguna pensión de servidores públicos podrá exceder el 50% del salario de la persona titular del Ejecutivo federal.

Esto implica que las jubilaciones de altos mandos, especialmente de trabajadores de confianza y directivos de organismos públicos, tendrán un tope máximo, eliminando los pagos considerados excesivos dentro del sector público.

Además, el decreto establece que las pensiones ya otorgadas deberán ajustarse a este nuevo límite, salvo algunas excepciones previstas en la ley.

El nuevo tope establece que ninguna pensión podrá superar el 50% del salario presidencial. / iStock

Ahorro millonario irá a programas de Bienestar

Uno de los puntos clave de la reforma es el destino del dinero que se deje de pagar por estos conceptos.

De acuerdo con el gobierno federal, se estima un ahorro de alrededor de 5 mil millones de pesos, recursos que serán canalizados a programas sociales enfocados en el bienestar de la población.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la medida busca terminar con privilegios financiados con recursos públicos, señalando que anteriormente algunos exfuncionarios recibían pensiones de hasta cientos de miles de pesos mensuales.

El gobierno federal estima un ahorro de miles de millones de pesos con esta medida. / iStock

¿A quiénes aplica y quiénes quedan fuera?

La reforma está dirigida principalmente a altos funcionarios y personal de confianza en dependencias, empresas del Estado y organismos descentralizados. Sin embargo, contempla excepciones importantes: Fuerzas Armadas

Pensiones derivadas de aportaciones individuales

Sistemas complementarios con aportaciones sindicales

Pensiones no contributivas establecidas en la Constitución