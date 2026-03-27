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¿Qué son las pensiones doradas? Se acaban los privilegios para servidores públicos

Diputados aprobaron una reforma para limitar las llamadas pensiones doradas en el sector público. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 19:02 - 26 marzo 2026
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La medida busca poner fin a jubilaciones millonarias en el sector público; así impactará a servidores de alto nivel.

La Cámara de Diputados aprobó una reforma para limitar las llamadas pensiones doradas, un esquema que durante años permitió a altos funcionarios recibir jubilaciones muy por encima del promedio.

La Cámara de Diputados aprobó una reforma para limitar las llamadas “pensiones doradas”. / iStock

¿Qué son las pensiones doradas?

Las “pensiones doradas” son jubilaciones otorgadas a servidores públicos —principalmente de alto nivel— con montos significativamente elevados, financiadas con recursos públicos.

La reforma aprobada busca frenar estos excesos al establecer un límite claro para las pensiones financiadas por el Estado.

La reforma aprobada busca frenar estos excesos al establecer un límite claro para las pensiones financiadas por el Estado. / iStock

Reforma para acabar con privilegios en el sector público

Con 458 votos a favor en lo general, el pleno avaló modificaciones al artículo 127 constitucional para establecer que ninguna pensión de servidores públicos podrá superar el 50% del salario de la Presidencia de la República.

Esto significa que el monto máximo de las jubilaciones quedará en alrededor de 67 mil pesos mensuales en 2026.

La medida forma parte de una iniciativa impulsada por el gobierno federal para reducir privilegios en el sector público, luego de detectarse casos de exfuncionarios con pensiones que incluso superaban el millón de pesos mensuales.

Además, la reforma contempla excepciones, como las pensiones de las Fuerzas Armadas y aquellas derivadas de sistemas de ahorro individuales o fondos sindicales.

La reforma establece que ninguna pensión podrá superar el 50% del salario presidencial. / iStock
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