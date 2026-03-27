Vecinos cumple 21 años y estrena temporadas 20 y 21: así será su regreso

La serie de comedia Vecinos celebra más de dos décadas de éxito con el estreno de sus temporadas 20 y 21, reafirmándose como una de las producciones más queridas de la televisión en México y Latinoamérica.

Vecinos celebra 21 años de éxito con el estreno de nuevas temporadas y sorpresas para sus fans.

Más de 20 años de éxito en la televisión

Con 21 años al aire y 346 capítulos transmitidos, Vecinos se ha consolidado como una de las comedias más exitosas de TelevisaUnivision. Su permanencia en la pantalla no solo refleja su popularidad en México, sino también su alcance en Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.

A lo largo del tiempo, los personajes de esta serie han trascendido la televisión para convertirse en referentes de la cultura popular. Sus frases y situaciones han sido replicadas en redes sociales, generando memes y contenido viral entre distintas generaciones.

Además, la producción encabezada por Elías Solorio ha contado con la participación de múltiples figuras del espectáculo, así como emisiones especiales y homenajes póstumos a primeros actores que marcaron la historia del programa.

Vecinos continúa conquistando al público con su humor y personajes icónicos. / @vecinosoficial

¿Qué novedades traen las temporadas 20 y 21 de Vecinos?

En esta nueva etapa, la serie mantiene a su elenco base, pero también suma participaciones especiales de actores como Diana Golden, Bárbara Islas, Carlos Arenas, Abelito, Aldo De Nigris, Ximena Córdoba, Emmanuel Palomares, Nubia Martí, Natalia Madera, Patricia Reyes Espíndola, Maribel Fernández “La Pelangocha” y José Montini.

Las historias seguirán centradas en las divertidas y caóticas vivencias de los inquilinos del edificio. Entre las tramas destacadas está la transformación de Luisito (Darío Ripoll), quien ahora se hace llamar “señor San Román” tras tomar un curso de motivación.

La tecnología también tendrá un papel importante en esta temporada, con la llegada de un videoportero al edificio. Además, los personajes se sumarán al ambiente futbolero con la organización del llamado “Vecinfest”.

Las nuevas temporadas prometen más enredos, risas y situaciones inesperadas. / @vecinosoficial

Fecha y horario de estreno