Esteban Solari, sin miedo para la Vuelta en CU: “Le tengo mucho cariño”

Pachuca sacó un resultado favorable en la Ida de las Semifinales del Clausura 2026 ante Pumas. Con el 1-0, los Tuzos sueñan con avanzar al duelo por el título, aunque el marcador pudo terminar más abultado. El domingo tienen una dura visita, pues tienen que ir a Ciudad Universitaria, un lugar conocido para el entrenador, Esteban Solari.

¿Qué dijo Solari sobre CU?

El técnico argentino tuvo paso por el conjunto auriazul, en donde asegura que se sintió muy feliz, por lo que la visita este domingo para definir al segundo finalista del torneo será especial para él, pero no va con temor a afrontar dicho encuentro.

Esteban Solari y Efraín Juárez en el partido de ida de la Semifinal de Pachuca contra Pumas en la Liga MX | MEXSPORT

“Va a ser un gusto poder volver después de casi 20 años. Es un lugar al que le tengo mucho cariño. Nuestro objetivo es ser el equipo que fuimos siempre. No nos salen otros libretos diferentes al que tenemos, porque tenemos jugadores ofensivos muy buenos, defensores que les gusta pasar al ataque, y jugando de mediocentro está Guzmán, que es prácticamente un delantero", declaró.

"Por eso, nos conviene ser un equipo que busca resultados. De Pumas, espero que en CU sean un equipo más ofensivo que en el partido anterior, que abran más sus líneas. Tendrán que hacer un libreto que no hemos visto hacer mucho durante la temporada”, explicó Solari.

En varios lapsos del partido, Pumas fue superado por Pachuca, un logro que Solari le aplaude a sus jugadores, porque, en su percepción, no es algo sencillo jugarle así al equipo que terminó líder en el torneo.

"Ganarle a Pumas y dominarlo durante casi los 90 minutos es un mérito importante. Pumas fue el mejor equipo de la liga mexicana. Nosotros tenemos los argumentos suficientes para ir a jugar un gran partido fuera de casa, sabiendo que el rival se hace fuerte de local y tiene el empuje de su gente”, agregó Solari.

Tras una revisión en el VAR el árbitro decidió expulsar a Bauermann | MEXSPORT

Solari da detalles de lesión de Enner Valencia y felicita al arbitraje

Por otro lado, Pachuca irá al Olímpico Universitario con una dura baja, la de Eduardo Bauermann, quien fue expulsado del partido en los últimos minutos; el entrenador de los Tuzos felicitó al cuerpo arbitral por su trabajo. Además, Enner Valencia salió de la cancha por una lesión, de la cual Solari se encargó de dar detalles.

"Enner de entrada tiene un esguince de tobillo. Aparentemente, puede llegar a ser algo muy leve. No parece ser nada importante. Lo van a valorar, pero estaba caminando bien, así que gracias a Dios, no es nada importante.

Efraín y Solari casi llegan a los golpes en la Semifinal | MEXPSORT

"Con respecto a la jugada, es una desconcentración y son cosas que a veces suceden en el futbol. Desde adentro de la cancha no pareció para más. Quizás desde la computadora o desde la televisión parece otra cosa. Ya lo dije, a los árbitros hay que respetarlos, ayudarlos y confiar en ellos", consideró.