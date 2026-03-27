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Hermanos podrían entrar al ISSSTE: iniciativa busca ampliar la seguridad social en México

La reforma al ISSSTE busca incluir a hermanos como derechohabientes en el sistema de seguridad social./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:27 - 26 marzo 2026
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La iniciativa en el Senado busca ampliar la seguridad social para incluir a hermanos como derechohabientes, siempre que acrediten dependencia económica

Una propuesta legislativa en el Senado de la República abre la puerta a un cambio relevante en el acceso a la seguridad social en México. Se trata de una reforma a la ley del ISSSTE que plantea reconocer a los hermanos de trabajadores y pensionados como posibles beneficiarios.

El dictamen ya fue avalado en comisiones, lo que marca un avance dentro del proceso legislativo. La intención es ajustar la normativa a contextos familiares actuales, donde en muchos casos los hermanos cumplen funciones de cuidado y sustento.

Para acceder al beneficio, los hermanos deberán comprobar dependencia económica y no tener otra seguridad social./ Pixabay

¿Qué requisitos deberán cumplir los hermanos?

La iniciativa no contempla una incorporación automática. Para poder ser reconocidos como derechohabientes, los hermanos deberán demostrar que dependen económicamente del titular y que no cuentan con afiliación a otro sistema de seguridad social.

Este filtro busca garantizar que el beneficio se otorgue únicamente a quienes realmente lo necesitan, evitando duplicidad de cobertura en instituciones públicas.

En caso de aprobarse, los nuevos beneficiarios podrían acceder a atención médica dentro del ISSSTE, así como a otros servicios relacionados con la salud y asistencia social.

La propuesta también contempla que los hermanos puedan recibir pensión en caso de fallecimiento del titular./ Pixabay

¿Qué impacto tendría esta reforma en las familias?

Uno de los puntos más relevantes es que la propuesta también contempla la posibilidad de que los hermanos accedan a una pensión en caso del fallecimiento del trabajador o pensionado, de acuerdo con el orden que establece la ley.

El origen de esta discusión está vinculado a resoluciones judiciales que evidenciaron limitaciones en la legislación actual, especialmente en casos donde una persona asume el cuidado de un familiar sin que exista un reconocimiento legal.

Además, legisladores han impulsado cambios enfocados en atender a sectores vulnerables, como personas con discapacidad que dependen de sus hermanos para subsistir.

La propuesta también refleja una transformación en la manera de entender el concepto de familia, reconociendo que no todos los hogares se ajustan a los modelos tradicionales contemplados en la ley.

Para que la reforma entre en vigor, aún debe ser aprobada por el Pleno del Senado, posteriormente por la Cámara de Diputados, y finalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación.

El cambio responde a nuevas dinámicas familiares donde los hermanos asumen roles de cuidado y manutención./ Pixabay
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