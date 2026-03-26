Nuevo fraude de montachoques en CDMX: usan motos para provocar choques y extorsionar

En la Ciudad de México, una variante del fraude conocido como montachoques ha comenzado a generar preocupación entre conductores, debido a que ahora los responsables utilizan motocicletas para ejecutar sus engaños.

A diferencia del esquema tradicional, donde se empleaban automóviles, esta nueva modalidad permite a los delincuentes moverse con mayor facilidad entre el tráfico y seleccionar a sus víctimas de manera más rápida. Esto también complica su identificación una vez que cometen el acto.

El engaño inicia cuando el motociclista se posiciona cerca del vehículo objetivo y realiza una maniobra inesperada, como un frenado abrupto o un cierre de paso, con la intención de provocar o simular un impacto.

Los montachoques en CDMX han cambiado su modus operandi y ahora utilizan motocicletas para cometer fraudes./ Pixabay

¿Cómo funciona este fraude con motociclistas?

Tras el incidente, los agresores buscan presionar al conductor. En muchos casos, aparecen más personas que respaldan la versión del motociclista, creando un ambiente de tensión para forzar un acuerdo inmediato.

La exigencia suele ser el pago en efectivo para “resolver” el supuesto daño en el momento, evitando que intervengan autoridades o aseguradoras. Bajo presión, algunas víctimas acceden para evitar conflictos mayores.

Este tipo de situaciones ocurre con frecuencia en zonas de tráfico intenso, donde el entorno favorece la confusión y reduce la capacidad de reacción de los conductores.

Delincuentes provocan o simulan accidentes con motos para extorsionar a automovilistas en la capital./ Pixabay

¿Por qué esta modalidad representa mayor riesgo?

El uso de motocicletas ofrece ventajas claras para los delincuentes: pueden desplazarse con rapidez, cambiar de carril con facilidad y escapar en cuestión de segundos si la víctima decide no ceder.

Además, al tratarse de vehículos más pequeños, pueden colocarse en puntos estratégicos donde el automovilista tiene menor visibilidad, lo que incrementa la probabilidad de que el engaño funcione.

Otro factor relevante es que la creciente presencia de motocicletas en la ciudad hace que este tipo de acciones pase desapercibido, dificultando la detección inmediata del fraude.