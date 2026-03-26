Uzi, Atena, Beretta y Nix: perros Pastor Belga Malinois reforzarán la seguridad en el Mundial 2026 en CDMX

A poco tiempo del Mundial 2026, la Ciudad de México afina los detalles en materia de seguridad y, entre los nuevos refuerzos, destacan cuatro elementos que ya generan interés: Uzi, Atena, Beretta y Nix, perros especializados que formarán parte del operativo durante el evento.

Estos caninos se integrarán a la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y serán desplegados en distintos puntos estratégicos de la capital. Su entrenamiento está enfocado en tareas de alto nivel, especialmente en contextos donde se requiere prevenir riesgos en concentraciones masivas.

Uzi, Atena, Beretta y Nix son los nuevos binomios caninos que reforzarán la seguridad en la CDMX rumbo al Mundial 2026./ SSC

¿Por qué eligieron esta raza para el Mundial 2026?

Los cuatro ejemplares pertenecen al Pastor Belga Malinois, una raza ampliamente utilizada en corporaciones de seguridad a nivel internacional. Su elección responde a sus capacidades físicas y cognitivas, que permiten un desempeño eficiente en situaciones complejas.

Este tipo de perro destaca por su rapidez de aprendizaje, gran resistencia, disciplina y capacidad de reacción. Además, cuenta con un fuerte instinto de trabajo, lo que facilita su adaptación a operativos que requieren precisión y control.

Gracias a estas cualidades, el Malinois es recurrente en misiones policiales y militares, donde se requiere un alto grado de especialización.

Los cuatro perros pertenecen a la raza Pastor Belga Malinois, reconocida por su desempeño en tareas de seguridad./ SSC

¿En qué operativos participarán los binomios caninos?

Uzi, Atena, Beretta y Nix fueron preparados específicamente para la detección de explosivos, una de las labores más sensibles durante eventos internacionales como la Copa del Mundo. Su intervención será clave para reforzar los protocolos de seguridad.

Estos perros serán utilizados en estadios, accesos, filtros de revisión y espacios con gran afluencia de personas. Forman parte del agrupamiento K9, conocido como Grupo Cerbero, encargado de tareas especializadas dentro de la PBI.

La unidad canina también cuenta con otros ejemplares entrenados en distintas funciones, como la localización de narcóticos, búsqueda de personas y labores de protección, lo que amplía la capacidad de respuesta ante distintos escenarios.

Sobre su preparación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) destacó: "Cabe destacar que los binomios caninos de la PBI cuentan con un alto nivel de adiestramiento, disciplina y certificación, lo que permite su intervención eficaz en operativos de seguridad, así como en exhibiciones y acciones de proximidad social".