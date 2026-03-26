VIDEO: Diputada de Morena defiende a extorsionadores que se hacen pasar por “la maña

Un operativo policial en el Estado de México derivó en una fuerte polémica luego de que una diputada de Morena fuera involucrada en la detención de dos hombres acusados de extorsión, en hechos ocurridos entre Coacalco y Tlalnepantla.

De acuerdo con los reportes, la situación inició cuando los dos sujetos acudieron a un autolavado y presuntamente intimidaron a la propietaria, asegurando pertenecer a un grupo delictivo conocido como "la maña". El momento fue captado por cámaras de seguridad, donde se observa su comportamiento dentro del establecimiento.

La diputada de Morena, Graciela Argueta Bello, fue presentada ante el Ministerio Público tras intervenir en la detención de dos presuntos extorsionadores en el Estado de México./ x

Tras la denuncia, elementos de la policía municipal localizaron a los sospechosos en las inmediaciones. Durante el procedimiento, la diputada Graciela Argueta Bello apareció en el lugar e intervino cuando los uniformados realizaban la detención.

¿Qué papel jugó la legisladora en los hechos?

Según los testimonios y grabaciones, la legisladora se identificó como diputada e intentó influir en la actuación de los policías. Incluso, habría lanzado advertencias sobre posibles consecuencias laborales para los elementos si continuaban con el arresto.

A pesar de la presión, los oficiales decidieron seguir con el protocolo y trasladaron a los implicados a la Fiscalía del Estado de México. Durante ese momento, ciudadanos que presenciaban la escena también reaccionaron y cuestionaron la actitud de la funcionaria: "La señora no puede andar por la vida ostentándose como diputada y amedrentando a la gente... póngala a disposición y que acredite de dónde es diputada".

DIPUTADA DE MORENA COLUDIDA CON EXTORSIONADORES.



La diputada local de Morena, Graciela Argueta Bello, fue sorprendida en Coacalco protegiendo a extorsionadores.



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Decisión del Ministerio Público causa inconformidad

Una vez en el Ministerio Público, el caso no avanzó como se esperaba. El funcionario identificado como Jorge Valencia Martínez determinó no abrir una carpeta de investigación, lo que permitió la liberación tanto de la diputada como de los dos hombres señalados.

La resolución ha generado críticas, ya que existían registros en video y acusaciones directas por parte de la víctima. Sin embargo, la autoridad consideró que no había elementos suficientes para proceder legalmente.