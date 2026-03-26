Golpe a la piratería en Tepito: decomisan mercancía del Mundial 2026

La fiebre mundialista que había llegado al Barrio Bravo de Tepito recibió un duro golpe, luego de que la mañana de este jueves 26 de marzo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Marina y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) realizaron un operativo para decomisar productos pirata relacionados con el Mundial de la FIFA 2026.

El operativo fue para decomisar productos piratas del Mundial/X: @israellorenzana

Operativo en Tepito contra piratería del Mundial 2026

Elementos con armas largas, pasamontañas y escudos arribaron al número 46 de la calle Aztecas, en la colonia Morelos, donde varios locales y bodegas tenían cajas y racks llenos de productos apócrifos con el logo del Mundial 2026.

¿Qué productos fueron decomisados?

Había desde playeras de la Selección Mexicana y de otros países calificados a la justa veraniega, hasta balones con el diseño del Trionda, que es con el que se jugará el torneo.

También se encontraron llaveros, prendas y diversos objetos deportivos, todos con imágenes o referencias al Mundial.

Principalmente decomisaron playeras y balones del Mundial/N+

Productos pirata serán analizados por el IMPI

Todos estos productos decomisados fueron cargados en varios camiones y presentados ante las autoridades, incluido el IMPI, que desde hace algunas semanas adelantó que buscaría combatir la piratería generada a partir del Mundial de futbol que se jugará este verano en México, Estados Unidos y Canadá.

FIFA protege sus marcas ante la piratería

Ante el riesgo de la piratería en el país, la FIFA registró en el IMPI un total de 344 marcas relacionadas con el Mundial, incluidos los títulos "FIFA", "Copa Mundial de la FIFA 2026", "México 2026" y "United 2026".

También se registraron el diseño del balón Trionda y las imágenes de las mascotas Zayu, Maple y Clutch.

IMPI, SSC y Marina participaron en el operativo en Tepito/X: @israellorenzana

Multas millonarias por violar la ley