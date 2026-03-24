¿Estará listo para el México vs Portugal? Tren Ligero se queda sin energía y usuarios caminan por las vías

El Tren Ligero, obra de la Ciudad de México que a sido objeto de recientes modernizaciones, tuvo un fallo eléctrico que los usuarios reportaron a través de redes sociales. Incluso, hubo videos que circularon por internet mostrando a personas caminando por las vías del transporte para desalojar una de las unidades.

Director General del STECDMX l X. @STECDMDX

Una obra de gran magnitud realizada para el correcto y efectivo transporte y desplazamiento de las personas hacia el recién remodelado Estadio Azteca ha presentado su primera falla a solo meses de su reapertura después de los trabajos que iniciaron en 2024.

Ante el contexto mundialista que envuelve a la Ciudad de México y al país entero, el hecho de que un sistema de transporte presente una falla de esa magnitud representa un riesgo a la movilidad de los visitantes y aficionados que asistan al Estadio con el juego entre México y Portugal a la vuelta de la esquina.

LOS BAJAN A LAS VÍAS 🚫



A 3 meses del #mundial2026, a 3 días de la reinauguración del Estadio Azteca, el México 🇲🇽🆚️🇵🇹 Portugal y a 2 estaciones del 🏟, el tren ligero fallando (nada raro) bajando a la gente en plenas vías, pero ¿qué tal la ciclovía y las plantitas en tlalpán? pic.twitter.com/CWIl1XnrXv — Mauricio Gutiérrez (@Pulimau) March 24, 2026

El Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX confirmó en sus redes sociales la falla eléctrica en el Tren Ligero, aunque poco después informó que el servicio ya se encontraba operando con normalidad.

#STEInforma



Tren Ligero



Se detuvo la marcha de trenes por falta de suministro de energía.



Se restablece el servicio y la operación es continua en ambos sentidos. — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) March 24, 2026

Usuarios reportaron molestias y quejas a través de internet tras el incidente que hizo que mucha gente tuviera que atravesar las vías caminando para poder salir o trasladarse la próxima estación.

¿Estará listo el Tren Ligero para el partido de México vs Portugal?

Estadio Banorte desde afuera l X: @EstadioBanorte