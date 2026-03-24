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¿Estará listo para el México vs Portugal? Tren Ligero se queda sin energía y usuarios caminan por las vías

Vías del Tren Ligero l X: @STECDMX
Jorge Armando Hernández 12:21 - 24 marzo 2026
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El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México reportó una falla eléctrica en las unidades del Tren Ligero

El Tren Ligero, obra de la Ciudad de México que a sido objeto de recientes modernizaciones, tuvo un fallo eléctrico que los usuarios reportaron a través de redes sociales. Incluso, hubo videos que circularon por internet mostrando a personas caminando por las vías del transporte para desalojar una de las unidades.

Director General del STECDMX l X. @STECDMDX

Una obra de gran magnitud realizada para el correcto y efectivo transporte y desplazamiento de las personas hacia el recién remodelado Estadio Azteca ha presentado su primera falla a solo meses de su reapertura después de los trabajos que iniciaron en 2024.

Ante el contexto mundialista que envuelve a la Ciudad de México y al país entero, el hecho de que un sistema de transporte presente una falla de esa magnitud representa un riesgo a la movilidad de los visitantes y aficionados que asistan al Estadio con el juego entre México y Portugal a la vuelta de la esquina.

El Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX confirmó en sus redes sociales la falla eléctrica en el Tren Ligero, aunque poco después informó que el servicio ya se encontraba operando con normalidad.

Usuarios reportaron molestias y quejas a través de internet tras el incidente que hizo que mucha gente tuviera que atravesar las vías caminando para poder salir o trasladarse la próxima estación.

¿Estará listo el Tren Ligero para el partido de México vs Portugal?
Estadio Banorte desde afuera l X: @EstadioBanorte

El Sistema de Transportes Eléctricos de la CDMX informa que ya se solucionó la falla y que el servicio ahora funciona como debería. Sin embargo, tras lo ocurrido el día de hoy, se genera la duda sobre la funcionalidad del transporte antes del duelo amistoso entre México y los lusitanos.

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