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Futbol

¿230 pesos por un taco al pastor? Revelan supuestos precios para comida y bebida en el Estadio Banorte

Estadio Banorte | X: @Banorte
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 11:50 - 24 marzo 2026
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Cada vez falta menos para la reinauguración del inmueble, por lo que los detalles siguen saliendo a la luz

Se ha terminado el largo tiempo de espera, pues estamos a tan solo días de que la reapertura del Estadio Banorte se lleve a cabo en el duelo de México ante Portugal el próximo 28 de marzo.

Una de las principales modificaciones fue el cambio de boletera, pues Fanki es ahora la encargada de vender las entradas para los partidos como local de las Águilas del América; sin embargo, aún faltaban algunos otros detalles por conocer, pues no se tendrá noción real de ellos hasta que se regrese a los partidos en el 'Coloso de Santa Úrsula'.

El estadio Banorte continúa con su renovación | AFP
El Estadio Banorte cerca de su reinauguración | AFP

Los nuevos precios de la comida

En la misma semana en la que se reinaugurará el estadio, se ha revelado la lista de precios con los que las bebidas y la comida estarán presentes en los duelos dentro del recinto, causando una impresión muy fuerte en los aficionados, pues la cantidad por pagar es más alta que en los torneos anteriores.

Por ejemplo, en cuanto a los snacks, las papas, chicharrones y palomitas, tendrán un precio de $120, considerando que estos se venden por bolsa; es aquí donde empieza lo diferente, pues los tacos de cochinita, pastor y bistec, van desde los 150 hasta los $230, pero por ahora no se sabe si es la orden o un solo taco.

Estadio Azteca | MEXSPORT

Pero en snacks y tacos no para, pues pizzas, postres, hotdogs, chicken bake y otras tantas comidas, no tienen un precio menor a los $130, llegando al límite de los 240 o más.

¿Cuánto costarán las bebidas?

Si hay algo que a la afición le interesa para el regreso al Estadio Banorte, es el precio de las bebidas, ya sean alcohólicas o no. Pues bueno, en la lista que se ha revelado no aparecen los precios de las cervezas individuales o de las micheladas; sin embargo, sí aparece que la venta de azulitos con o sin alcohol los cuales tienen precios de 120 y 190 pesos.

Los refrescos tampoco cuentan con un precio estipulado, pues la lista aún no muestra esa parte, no al menos en una sola unidad, pero lo que sí se ha mostrado es la cantidad que se tendrá que pagar si se quiere tener un six pack de cualquiera de los dos.

Lista completa de precios | Captura de pantalla

Para las cervezas, el paquete de seis costará $600, es decir, 100 por cada una; en cuanto al refresco, será un precio final de 360, con 60 pesos por uno solo.

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